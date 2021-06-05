|
Рисунок дня. Каким увидели «интервью» Протасевича в мире
05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Рисунок создан известным художником из Нидерландов Tjeerd Royaards.
Ранее психиатр, к которому обратились журналисты с просьбой рассказать о впечатлениях от поведения Романа Протасевича во время «интервью», заявил, что увидел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рисунок создан известным художником из Нидерландов Tjeerd Royaards.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)