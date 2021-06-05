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Глава БДИПЧ: ТВ-«признания» Протасевича и Сапеги могут говорить о том, что их принуждали или пытали
Источник материала: Навiны
Телевизионные
Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу, нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».
С учетом того, подчеркивает глава БДИПЧ, что на сегодняшний день ситуация «не позволяет Протасевичу и Сапеге получить справедливое судебное разбирательство, я призываю к их освобождению в качестве немедленного средства правовой защиты».
Мекаччи подчеркнул, что государства — участники ОБСЕ «прямо и недвусмысленно обязались отстаивать право на справедливое судебное разбирательство и абсолютный запрет пыток и других видов жестокого обращения и обязались стремиться к его ликвидации».
На 27-м заседании Совета министров ОБСЕ в Тиране в 2020 году государства-участники обязались отказаться и воздерживаться от использования методов допроса, которые представляют собой пытки и другие виды жестокого обращения, в том числе для получения признания, говорится в заявлении.
Директор БДИПЧ призвал белорусские власти «расследовать заслуживающие доверия утверждения о том, что Роман Протасевич и София Сапега подвергались пыткам или другому запрещенному обращению».
«Любая попытка включить «признания» в качестве доказательств в судебное разбирательство против них еще больше подорвет законность судебного разбирательства», — подчеркивается в заявлении.
Мекаччи также отметил, что записанные на видео признания Протасевича и Сапеги и их опубликование «серьезно влияют на право [задержанных] на презумпцию невиновности и на эффективную правовую помощь, что является важными компонентами права на справедливое судебное разбирательство».
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Телевизионные «признания» Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги вызывают еще большую озабоченность по поводу невыполнения белорусс
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