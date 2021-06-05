Что случилось с валютой

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , упала лишь одна.





Свои позиции сдал:

евро на 0,011 пункта (с 3,087 до 3,076 белорусского рубля).

А вот, насколько увеличилась остальная четверка:

доллар на 0,0059 пункта (с 2,5329 до 2,5388 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0218 пункта (с 3,4448 до 3,4666 белорусского рубля за 100 российских).

злотый на 0,0007 пункта (с 6,8806 до 6,8813 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна на 0,1028 пункта (с 9,2097 до 9,3125 белорусского рубля за 100 гривен).

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля).

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