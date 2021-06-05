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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции сдал:
А вот, насколько увеличилась остальная четверка:
С начала года
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На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, упала лишь одна.
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