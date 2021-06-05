Что могли не поделить водители в Уручье, раз дело дошло до драки на дороге?

Источник материала: Onliner

Пользователь форума Onliner опубликовал две записи со своего видеорегистратора. Заголовок короткий — «Драка на дороге». Судя по временной метке, блокбастер был снят еще 8 мая. В нем исключительно экшен, кульминация, по которой сложно судить о завязке и мотивах.

В первые 8 секунд первого видео можно рассмотреть, как за белым автомобилем маневрирует черный Renault. Вместе они стоят на красном сигнале светофора, а когда загорается желтый, водитель черного авто выходит и начинает что-то объяснять соседу, указывая в сторону перекрестка. По языку тела видно, что это был не дружеский совет. Водитель белого авто выходит из машины, начинается возня, которая быстро перерастает в удары ногой и кулаками. Из черного авто подтягиваются пассажирки, конфликт утихает, осадочек остается.