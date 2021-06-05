Не страшно, но атмосферно. Посмотрели «Историю Лизи» — новую экранизацию романа Стивена Кинга (видео)

Источник материала: Onliner При всей плодовитости Стивена Кинга с экранизациями ему везет не всегда. Да, есть шедевры вроде «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили», но зачастую фильмам банально не хватает бюджета и глубины проработки. Это хорошо было видно что по «Мистеру Мерседесу», что по недавнему «Противостоянию». Новости об экранизации «Истории Лизи», далеко не самого известного романа Кинга, воспринимались с настороженностью: все выглядело весьма сносно. Однако после двух первых эпизодов можно сказать, что пока получилось далеко не все. Хотя в сериале есть тот самый дух Кинга.

Главная героиня — Лизи, вдова успешного писателя Скотта Лэндона. После смерти мужа прошло несколько лет. Лизи все еще не пришла в себя, к тому же ее терроризирует невменяемый фанат Лэндона. Он требует выдать неизданные рукописи писателя, которые вдова не хочет публиковать. Кроме этого, возникли проблемы с одной из сестер Лизи: у нее явное психическое расстройство, что требует отдельного внимания. Но главное — женщина замечает, что покойный муж оставил ей подсказки и ключи, которым она должна следовать, погружаясь в воспоминания прошлого и тайны, которое оно скрывает.

Сюжет на первый взгляд простой, но он быстро обрастает приличным количеством линий и персонажей, а повествование с очень уж частыми флэшбеками может сбивать с толку. Хотя если просто внимательно смотреть, то в целом вопросов по происходящему на экране возникнуть не должно. Другое дело, что не покидает ощущение обрывистости истории, и это плохо влияет на вовлеченность в происходящее.





Вообще, эти темы не новые для Кинга: о нездоровых поклонниках есть жуткий роман «Мизери», а погибшая супруга уже оставляла мужу (кстати, тоже писателю) подсказки в «Мешке с костями». Но в целом история не кажется вторичной.

У «Истории Лизи» отличные вводные данные. Во-первых, сценарий экранизации писал сам Кинг. Во-вторых, в проекте задействованы весьма солидные актеры: Джулианна Мур («Ганнибал», «Все еще Элис»), Клайв Оуэн («Город грехов», «Идентификация Борна»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка», «Машинист»). Плюс Джей Джей Абрамс в продюсерах. В-третьих, сериал выпускали силами Apple TV+. Сервис определенно нуждается в качественном контенте, и в Apple наверняка это понимают, так что компания не стала бы запускать в производство проходной проект. «История Лизи» состоит из восьми эпизодов, 4 июня прошла премьера двух серий. К сожалению, следующие будут выходить только один раз в неделю: неплохо бы Apple перенять манеру Netflix выпускать весь сезон разом.

Первые две серии берут контрастностью сцен и отличным напряжением. Сперва не происходит ничего особенного, как вдруг через секунду персонаж начинает втирать в ладони осколки чашки, заливая все кровью. Или герой буднично разбивает стекло кулаком, превращая руку в окровавленный кусок мяса, — а затем вновь идут «мирные» сцены с будничными диалогами. Такая внезапная встряска — частый прием Кинга, который любит взбадривать своего читателя резкими поворотами. Да и вообще, по сериалу сразу видно, что к нему приложил руку Кинг: стиль писателя угадывается по атмосфере, диалогам, сценам.





В «Истории Лизи» больше всего буксует, как ни странно, сама история. По сути, за два эпизода из восьми сюжет не то чтобы сильно продвинулся, и динамика почти не чувствуется. Героям не хватает убедительности. Маньяк неплох (особенно эпизод в библиотеке), но в целом не вызывает страха, как это удавалось настойчивому незнакомцу в «Тайном окне». Сам Скотт Лэндон пока что абсолютно не раскрыт: видимо, создатели сериала берегут героя на потом. Поведение Лизи не особо понятно. Почему она против публикации рукописей? Откуда столь тяжелое состояние? Такое впечатление, что муж погиб не пару лет назад, а на прошлой неделе. И непонятно, зачем в состав пригласили Дженнифер Джейсон Ли. После блестящей роли бандитки в «Омерзительной восьмерке» актриса достойна куда большего, чем второстепенная роль вечно недовольной родственницы.

Предварительный вывод после двух эпизодов: могло быть лучше, но все не так и плохо. Поклонники Кинга получат качественную атмосферу с парочкой фирменных шуток писателя и сложноватую, но все же интересную историю. Если к Кингу вы равнодушны, то велик риск, что сериал просто не заинтересует. Произведение не настолько мейнстримовое, как, например, «Оно», и адаптировать «Историю Лизи» под видеоформат явно было непросто. Но попытка все же засчитывается.