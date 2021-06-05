ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владелец прав на Ждуна подал жалобу в суд из-за стикеров с персонажем во «ВКонтакте»

05.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Владелец прав на Ждуна подал жалобу в суд из-за стикеров с персонажем во «ВКонтакте»

Компания «Си Ди Лэнд контакт», владеющая правами на Ждуна, проиграла дело против социальной сети «ВКонтакте» в трех инстанциях и подала жалобу в Верховный суд России. Об этом информирует «Коммерсант».

Правообладатель выражает претензии стикерам со Ждуном в соцсети. «Си Ди Лэнд контакт» требует за использование изображения персонажа 5 млн российских рублей. В 2020 году суд первой инстанции решил, что «ВКонтакте» использовали пародию на Ждуна, а потому не нуждались в согласовании с правообладателем. Решение было оставлено без изменений второй и третьей инстанциями.

Ждун – распространенное название скульптуры Homunculus loxodontus, которая располагается в Нидерландах. Она посвящается людям, сидящим в очереди к врачу.

Фото: Wikimedia Commons

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Си Ди Лэнд контакт», владеющая правами на Ждуна, проиграла дело против социальной сети «ВКонтакте» в трех инстанциях и подала жалобу в Верховный суд...
 
Новости дня
Новости разные
 
The New York Times (США): США не нашли инопланетных технологий в летающих объектах, но и исключить их присутствие не могут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by