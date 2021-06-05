Владелец прав на Ждуна подал жалобу в суд из-за стикеров с персонажем во «ВКонтакте»

Источник материала: ОНТ

Компания «Си Ди Лэнд контакт», владеющая правами на Ждуна, проиграла дело против социальной сети «ВКонтакте» в трех инстанциях и подала жалобу в Верховный суд России. Об этом информирует «Коммерсант».

Правообладатель выражает претензии стикерам со Ждуном в соцсети. «Си Ди Лэнд контакт» требует за использование изображения персонажа 5 млн российских рублей. В 2020 году суд первой инстанции решил, что «ВКонтакте» использовали пародию на Ждуна, а потому не нуждались в согласовании с правообладателем. Решение было оставлено без изменений второй и третьей инстанциями.

Ждун – распространенное название скульптуры Homunculus loxodontus, которая располагается в Нидерландах. Она посвящается людям, сидящим в очереди к врачу.

Фото: Wikimedia Commons

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