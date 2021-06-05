Кардиолог рассказал об одной из главных причин инфаркта и инсульта

Источник материала: ОНТ

Гость программы «Наше утро» – врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Мария Шолкова рассказала о причинах возникновения гипертензии, её профилактике и важности контроля артериального давления.

Один из главных вопросов, который часто задают врачам-кардиологам: какая отметка на тонометре является «критической», при каком значении артериального давления нужно начинать паниковать?

Мария Шолкова, врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней белорусского государственного медицинского университета: «140/90 – это для всех взрослых людей. Понижение или повышение «нижнего давления» – диастолического, в большей степени связано с задержкой жидкости – давление повышается. Также отклонение от нормы может быть связано с работой сердечный клапанов, например, аортального. При недостаточности аортального клапана диастолическое давление может быть ниже. Кроме того, колебания «нижнего» давления могут быть связаны с нарушениями в работе почек».

Часто такое серьезное заболевание как артериальная гипертензия протекает бессимптомно, человек не подозревает о наличии каких-либо проблем в течение длительного времени. Поэтому врачи рекомендуют регулярно измерять артериальное давление, как самостоятельно, так и под контролем специалистов.

Мария Шолкова, врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней белорусского государственного медицинского университета: «Артериальное давление необходимо измерять систематически, желательно приобрести тонометр для домашнего пользования. У меня есть два вида тонометров: механический и электронный. В больнице я пользуюсь механическим: его можно брать с собой, для работы ему не нужна электросеть или батарейки. Но, главное, эти приборы более стойкие к помехам, например, если пациент шевельнул рукой или разговаривает – механические тонометры не так чутко реагируют. А электронные приборы – идеальны для домашнего измерения артериального давления. Они не требуют особых навыков пользования, острого слуха, достаточно нажать кнопку и прибор сам всё сделает. Желательно произвести несколько измерений подряд для получения более точного результата».

Проблемы с давлением часто носят наследственный характер. По наблюдениям специалистов, у половины взрослого населения в Беларуси отмечается повышение артериального давления.

Мария Шолкова, врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней белорусского государственного медицинского университета: «За последние десятилетия частота артериальной гипертензии, безусловно, увеличилась. Давление повышается с возрастом. С увеличением продолжительности жизни населения распространенность артериальной гипертензии также выросла. Если смотреть по возрастам, то половина населения имеет артериальную гипертензию, но в 20 лет – это только 2%, а в 80 – могут быть и все 90%».

Существует мнение, что скопление жидкости напрямую связано с гипертензией. Т.е. привычка пересаливать пищу, приводит к задержке жидкости, вследствие которой стенки сосудов отекают, становясь более жесткими. Это и приводит к повышению давления.

Мария Шолкова, врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней белорусского государственного медицинского университета: «Соли мы едим в два-три раза, а некоторые и в пять раз больше, чем это необходимо. По-хорошему, для нашего организма соли достаточно, даже, если мы вовсе не будем добавлять её в пищу».

Высокое давление – одна из главных причин инфарктов и инсультов. Хорошей профилактикой гипертензии, а значит и связанных с ней осложнений, может стать умеренная, но продолжительная физическая нагрузка: ходьба, плавание. Однако, если вы никогда серьёзно не занимались спортом, стоит внимательно отнестись к выбору подходящего именно вам вида активности.

Мария Шолкова, врач кардиолог-аритмолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней белорусского государственного медицинского университета: «В первую очередь, для профилактики гипертензии, необходимо расстаться с вредными привычками, но делать это нужно постепенно. Сначала бросить курить, сократить количество вредной пищи и поваренной соли в рационе, а через некоторое время приступать к физическим нагрузкам. Важна умеренность, нельзя устраивать стресс для организма».

Фото: Pixaby

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