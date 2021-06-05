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В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя
Источник материала: ОНТ
Компания Cruise была уполномочена Комиссией по коммунальным предприятиям Калифорнии (США) на участие в первой программе по предоставлению пассажирам беспилотных автомобилей. Об этом
Отмечается, что выпуск первого разрешения на участие в подобной программе – это важная веха, машины без водителей должны увеличить безопасность на дорогах, также удовлетворяя нужды в передвижении.
Ранее у Cruise было разрешение проводить тестирование беспилотных автомобилей. Теперь же компания сможет предоставлять транспортные средства пассажирам.
Фото: Pixabay
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Компания Cruise была уполномочена Комиссией по коммунальным предприятиям Калифорнии (США) на участие в первой программе по предоставлению пассажирам беспилотных...
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