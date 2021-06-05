В Париже задержали российскую теннисистку по подозрению в умышленном проигрыше матча Roland Garros

Источник материала: ОНТ

26-летняя теннисистка Яна Сизикова была задержана в Париже (Франция) по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Об этом информирует Le Parisien.

По сведениям источника, российская спортсменка была задержана полицией 3 июня. В этот день Яна вместе с Екатериной Александровой проиграла австралийским спортсменкам – 1:6, 1:6.

Отмечается, что задержание связано с другой игрой Roland Garros в 2020 году. Тогда Сизикова в паре с Мэдисон Бренгл из США проиграла румынкам Патрисии-Марии Циг и Андреа Миту – 6:7, 4:6.

Французские правоохранители обращают внимание на пятый гейм второго сета, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Накануне в разных букмекерских конторах были сделаны подозрительно высокие ставки на румынскую пару.

Фото: Pixabay

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