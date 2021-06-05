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На eBay за $100 тысяч продали наггетс

05.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На eBay за 0 тысяч продали наггетс

В США на eBay за 99 997 долларов был продан наггетс, похожий на персонажа игры Among Us. Об этом информирует The Verge.

Продавцом выступил пользователь Polizna. Он пояснил, что нашел наггетс необычной формы в комбо-наборе, который посвящался группе BTS. Наггетс был выставлен на продажу 28 мая с первоначальной стоимостью 99 центов. После 184 ставок цена необычного лота составила почти 100 тысяч долларов.

Пользователь Polizna пообещал организовать доставку наггетса до истечения его срока годности.

На необычный лот обратил внимание официальный Twitter-аккаунт Among Us.

Фото: eBay

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В США на eBay за 99 997 долларов был продан наггетс, похожий на персонажа игры Among Us. Об этом информирует The Verge. Продавцом выступил пользователь Polizna. Он пояснил, что нашел...
 
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