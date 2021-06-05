Один человек погиб и семеро пропали при взрыве на угольной шахте в КНР

Источник материала: ОНТ

На угольной шахте в уезде Хэби (провинция Хэнань, Китай) произошел взрыв. В результате инцидента погиб как минимум один человек, еще семеро числятся пропавшими. Об этом 5 июня информирует Центральное телевидение Китая.

По предварительным сведениям, взрыв прогремел на шахте Henan Hebi Coal. На месте функционирует аварийно-спасательный штаб.

Другие подробности пока не приводятся.

Фото: Pixabay

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