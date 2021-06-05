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Орша встречает культурно-спортивный фестиваль «Вытокi»
Источник материала: ОНТ
Культурно-спортивный праздник в разгаре! В Орше сегодня основной день фестиваля «Вытокi». Главные действующие лица – дети, но и взрослые не отстают.
Начали с культурной программы: участники оценили возможности ресурсного центра – здесь получают практические навыки в электротехнике, машиностроении, обработке металлов.
Школьники презентовали разработки, и услышали экспертное мнение представителей научных кругов и частного бизнеса.
Сегодня здесь будет настоящий спортивный праздник: командные и индивидуальные старты и семейные состязания. Всех, кто отличится, ждут подарки. До темноты будут работать точки общепита, танцевальные и музыкальные площадки, а в завершение – гала-концерт звёзд эстрады.
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Культурно-спортивный праздник в разгаре! В Орше сегодня основной день фестиваля «Вытокi». Главные действующие лица – дети, но и взрослые не отстают. Начали с...
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