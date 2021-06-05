Орша встречает культурно-спортивный фестиваль «Вытокi»

Источник материала: ОНТ

Культурно-спортивный праздник в разгаре! В Орше сегодня основной день фестиваля «Вытокi». Главные действующие лица – дети, но и взрослые не отстают.

Начали с культурной программы: участники оценили возможности ресурсного центра – здесь получают практические навыки в электротехнике, машиностроении, обработке металлов.

Школьники презентовали разработки, и услышали экспертное мнение представителей научных кругов и частного бизнеса.

Валентина Данич, директор предприятия, эксперт образовательного семинара: «Всегда возникает вопрос: «Что дальше?». Любой проект предполагает какое-то развитие, продвижение, а, может, внедрение и продвижение не только в нашей стране».

Анастасия Лосева, учащаяся СШ№12 г. Витебска: «Я хочу узнать мнение экспертов по поводу моего проекта, потому что хочу продвигать эту идею в общественность, хочу, чтобы мой проект был популярен востребован, и такой проект приближает меня к моей мечте, моей цели».

Сегодня здесь будет настоящий спортивный праздник: командные и индивидуальные старты и семейные состязания. Всех, кто отличится, ждут подарки. До темноты будут работать точки общепита, танцевальные и музыкальные площадки, а в завершение – гала-концерт звёзд эстрады.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram