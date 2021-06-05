|
Руководители облисполкомов проводят прямые линии
Источник материала: ОНТ
В вопросах благоустройства и наведения порядка всегда готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.
О проблемах с чистотой улиц, необходимости покоса травы или очистки водоёмов часто сообщают в течение летнего сезона. Ещё один популярный повод для обращения – работа автолавки.
Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся оперативно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В вопросах благоустройства и наведения порядка всегда готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах. О проблемах с чистотой улиц,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)