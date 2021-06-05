Руководители облисполкомов проводят прямые линии

Источник материала: ОНТ

В вопросах благоустройства и наведения порядка всегда готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.

О проблемах с чистотой улиц, необходимости покоса травы или очистки водоёмов часто сообщают в течение летнего сезона. Ещё один популярный повод для обращения – работа автолавки.

Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся оперативно.

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