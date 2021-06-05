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Завершается первая в Беларуси международная экологическая выставка «Ecology Expo 2021»

05.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чистота и безопасность окружающей среды – то, что касается каждого. Проблемы и способы решения – обсуждают на первой в стране международной экологической выставке! Сегодня – её заключительный день.

Переработка мусора, очистка сточных вод и даже изменения озонового слоя: актуальных вопросов – десятки. Электромобили, образовательный проект «Зеленые» школы» интерактивные площадки. И самое важное – решения по улучшению экологической ситуации.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «В текущем году мы запускаем завод по переработке и утилизации опасных отходов в Чечерске. Отходы – это проблема всего мира. Безусловно, сегодня в мире есть лидеры и мы на них равняемся. 27 % мы извлекаем из отходов и уже используем в экономике нашей страны».  

«Зелёные» технологии – это не всё. Большая работа предстоит для перехода на экологически безопасный образ жизни. Её необходимо делать сегодня, чтобы завтра увидеть результаты, считают участники форума.

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Чистота и безопасность окружающей среды – то, что касается каждого. Проблемы и способы решения – обсуждают на первой в стране международной экологической...
 
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