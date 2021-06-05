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Замаскированные под дипломатов: Россия отправила в Германию 200 секретных агентов

05.06.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Замаскированные под дипломатов: Россия отправила в Германию 200 секретных агентов
Иллюстративное фото
«Около 200 агентов под дипломатическим прикрытием призваны предоставлять российским спецслужбам информацию из Германии. Помимо посольства в Берлине, основными зонами их деятельности являются Гамбург, Лейпциг, Франкфурт и Мюнхен. (...) Агенты добывают конфиденциальную информацию для Кремля через завербованных информаторов в политике, бизнесе, армии и СМИ», - сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на анализ Федерального ведомства по защите конституции (BfV).

«Наставники, агенты, добывающие информацию и оценивающие ее, в большинстве своем работают в посольстве России в Берлине и в генеральных консульствах в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Их дипломатический статус защищает их от преследования со стороны немецких властей. По сравнению с предыдущими годами, сбор информации в правительственном аппарате Берлина и земельных парламентах явно приобрел большее значение, считают в BfV».


«Высокопоставленный сотрудник Федерального ведомства по защите конституции сказал в разговоре с Focus, что агентов российских спецслужб трудно контролировать, - передает издание. - Благодаря хорошей практической подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности. К такому горькому выводу недавно пришел и сэр Джон Соерс, бывший директор британской секретной службы МИ-6. Только десять процентов агрессивной шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности, сказал Соерс в одном из интервью».
 
 
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Только 10% шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности.
 
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