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Замаскированные под дипломатов: Россия отправила в Германию 200 секретных агентов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Наставники, агенты, добывающие информацию и оценивающие ее, в большинстве своем работают в посольстве России в Берлине и в генеральных консульствах в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Их дипломатический статус защищает их от преследования со стороны немецких властей. По сравнению с предыдущими годами, сбор информации в правительственном аппарате Берлина и земельных парламентах явно приобрел большее значение, считают в BfV».
«Высокопоставленный сотрудник Федерального ведомства по защите конституции сказал в разговоре с Focus, что агентов российских спецслужб трудно контролировать, -
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Только 10% шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности.
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