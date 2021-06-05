Замаскированные под дипломатов: Россия отправила в Германию 200 секретных агентов

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Наставники, агенты, добывающие информацию и оценивающие ее, в большинстве своем работают в посольстве России в Берлине и в генеральных консульствах в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Их дипломатический статус защищает их от преследования со стороны немецких властей. По сравнению с предыдущими годами, сбор информации в правительственном аппарате Берлина и земельных парламентах явно приобрел большее значение, считают в BfV».

передает издание. - Благодаря хорошей практической подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности. К такому горькому выводу недавно пришел и сэр Джон Соерс, бывший директор британской секретной службы МИ-6. Только десять процентов агрессивной шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности, сказал Соерс в одном из интервью». «Высокопоставленный сотрудник Федерального ведомства по защите конституции сказал в разговоре с Focus, что агентов российских спецслужб трудно контролировать, -издание. - Благодаря хорошей практической подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности. К такому горькому выводу недавно пришел и сэр Джон Соерс, бывший директор британской секретной службы МИ-6. Только десять процентов агрессивной шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности, сказал Соерс в одном из интервью».