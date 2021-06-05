The New York Times (США): США не нашли инопланетных технологий в летающих объектах, но и исключить их присутствие не могут









пишет inosmi.ru. Вашингтон — Американская разведка не нашла доказательств того, что воздушные объекты, которые в последние годы наблюдают летчики морской авиации, являются инопланетными космическими кораблями. Но она не может объяснить их необычные перемещения, которые ставят в тупик ученых и военных. Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации, ознакомленные с выводами долгожданного правительственного доклада,inosmi.ru.





В докладе указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов, произошедших за последние 20 лет, не имеют никакого отношения к американским военным и к передовым технологиям американского государства. Такой вывод как будто исключает возможность того, что пилоты, докладывавшие о появлении непонятных летательных аппаратов, сталкивались с разработками, которые государство намеревалось сохранить в тайне.





Но это, пожалуй, единственный однозначный вывод из засекреченного доклада разведки. К 25 июня должна выйти несекретная версия этого доклада, которая будет представлена конгрессу. Там тоже будет мало твердых и недвусмысленных заключений, но ознакомленные с докладом разведки руководители признают, что из-за неоднозначности выводов правительство не может полностью исключить, что замеченные военными летчиками объекты являются инопланетными космическими кораблями.





Американцы уже давно увлечены НЛО, но в последнее время их страсть еще больше усилилась в ожидании выхода правительственного доклада. Интерес к НЛО еще больше возбудил бывший президент Барак Обама, когда его спросили о произошедших случаях в программе Си-Би-Эс «Вечернее шоу с Джеймсом Корденом».





«Я действительно говорю вполне серьезно, — сказал Обама. — Есть кадры, есть записи объектов в небе, и мы не знаем точно, что это такое».





Авторы доклада признают, что многое в наблюдаемых явлениях трудно объяснить, в том числе, ускорение объектов, их способность резко менять направление и погружаться под воду. Одно из возможных объяснений — что это метеозонды или какие-то другие воздушные шары — применимо далеко не во всех случаях из-за изменений скорости ветра и времени наблюдений.





В окончательной версии доклада также будет секретное приложение. В нем нет никаких свидетельств, что наблюдаемые объекты являются кораблями пришельцев. Но официальные лица признают, что поскольку доклад будет недоступен для широкой публики, это наверняка вызовет догадки и домыслы о том, что у государства все же есть секретные данные о визитах инопланетян на Землю.





Из 120 случаев, проанализированных в докладе, многие произошли с личным составом ВМС. В докладе также анализируются случаи с участием иностранных военных за последние два десятилетия. Руководство спецслужб полагает, что как минимум некоторые воздушные объекты могут быть экспериментальными образцами стран-соперниц, скорее всего, России или Китая.





Один высокопоставленный руководитель, ознакомленный с информацией об объектах, без колебаний заявил, что это не американская техника. По его словам, руководство разведки и военное командование выражало опасения, что это Китай или Россия экспериментируют с гиперзвуковой техникой.





Все эти официальные представители попросили не называть их имена, поскольку они не уполномочены делать публичные заявления о секретных выводах доклада.





Россия вкладывает большие средства и прилагает серьезные усилия по созданию гиперзвуковых систем, полагая, что такая технология позволит ей преодолевать американскую противоракетную оборону. Китай также разрабатывает гиперзвуковое оружие и показывает его на военных парадах. По словам американских официальных лиц, если неопознанные объекты это китайские или российские летательные аппараты, значит, эти страны существенно обогнали США в сфере гиперзвуковых исследований и разработок.





Замеченные объекты часто приводили в замешательство летчиков ВМС. В одном из случаев странные объекты (один был похож на вращающуюся юлу, которая двигалась против ветра) появлялись почти каждый день с лета 2014 по март 2015 года высоко в небе над Восточным побережьем. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов не было видно двигателей и струй выходящих газов, хотя они поднимались на высоту 9 000 метров и развивали гиперзвуковую скорость.





Пилот самолета F/A-18 капитан-лейтенант Райан Грейвс (Ryan Graves), прослуживший в ВМС 10 лет, рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс»: «Эти вещи находились там целыми днями». А если учесть скорости, которые наблюдал он и другие летчики, «12 часов в воздухе это на 11 часов больше, чем можно ожидать».





В конце 2014 года один пилот F/A-18 едва не столкнулся с таким объектом, и в связи с этим случаем был составлен официальный рапорт о летном происшествии. Некоторые инциденты удалось записать на видео, в том числе, на камеру самолета в начале 2015 года. На кадрах видно, как объект летит прямо над океанскими волнами, а летчики недоумевают, что они наблюдают.





Министерство обороны собирало такие сообщения более 13 лет в рамках начатой Пентагоном загадочной и малоизвестной Программы распознавания новейших воздушно-космических угроз. Ее участники анализировали данные с РЛС, видеокадры, а также рассказы летчиков ВМС и старших офицеров.





Эта программа была начата в 2007 году. Ее профинансировали в основном по просьбе демократа из Невады Гарри Рида (Harry Reid), который в то время был лидером сенатского большинства. Официально ее в 2012 году закрыли, когда закончились выделенные деньги, о чем сообщил Пентагон. Но в 2017 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью об этой программе, а ее руководители раскритиковали правительство за то, что оно игнорирует доклады о воздушных объектах. После этого Пентагон прошлым летом возобновил ее под названием Рабочая группа по неопознанным воздушным явлениям.





Задача этой рабочей группы заключается в «выявлении, анализе и систематизации» случаев наблюдения странных объектов в небе, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. А государство заявляет, что хочет перебороть негативное отношение к военнослужащим, докладывающим о случаях наблюдения НЛО, надеясь на то, что они будут более откровенно рассказывать об увиденном. Цель заключается в том, чтобы власти получили более полное представление об этих явлениях.





В прошлом году законодатели включили в закон о выделении средств на разведку положение, что правительство должно представлять несекретный доклад, излагая в нем все, что оно знает про НЛО. Именно это доклад должен выйти в этом месяце.





Ознакомленные с содержанием доклада руководители сообщили, что там анализируется видеозапись беловатого овального объекта, названного «гигантским Тик Таком», который размером с гражданский авиалайнер. Этот объект в 2004 году в море недалеко от Сан-Диего наблюдали два летчика ВМС, летевшие на истребителях.





В том случае пилоты доложили, что контакт с объектом длился несколько минут. Потом объект набрал скорость и исчез, рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» один из пилотов, капитан 2 ранга Дэвид Фрейвор (David Fravor). «Такого набора скорости я никогда не видел», — сказал он.





В докладе проанализирован этот случай и видеозапись визуального контакта. Происхождение объекта до сих пор неизвестно.