Дерзкое ограбление произошло в центре Витебска





YouTube /УВД Витебского облисполкома





пишет sputnik.by. Трое жителей Витебска совершили дерзкое ограбление на одной из центральных остановок города, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома,sputnik.by.





Злоумышленников не смутило даже то, что на остановке своего транспорта ожидали пассажиры.





"2 июня около 7 часов утра в Железнодорожный РОВД обратился 39-летний неработающий витеблянин. Он сообщил, что на него напали трое мужчин и сорвали с шеи увесистую золотую цепочку с кулоном стоимостью восемь с половиной тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.





На раскрытие преступления у милиционеров ушло менее суток. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали троих ранее судимых жителей областного центра.





Выяснилось, что злоумышленники приметили потерпевшего еще в ночном клубе, где тот отдыхал. Проследив за мужчиной до остановки, преступники решили на него напасть.





Один из злоумышленников подошел к потерпевшему и завязал с ним драку, в этот момент на помощь подоспели и сообщники. Несмотря на то, что нападавших было больше, потерпевший оказал активное сопротивление. В какой-то момент одному из преступников удалось сорвать цепочку, после чего злоумышленники убежали.





Преступники сдали цепочку в ломбард и отправились пропивать выручку. Через некоторое время они все были задержаны в разных частях города. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело за грабёж.







