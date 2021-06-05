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Статистика: Беднейшие белорусы выживают на 300 рублей в месяц

05.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Статорганы собрали информацию об уровне жизни белорусов в 2021 году.



Banki24.by рассказывает, какие ресурсы есть у обычных, богатых и бедных жителей страны.

Каждый квартал чиновники проводят обследование домашних хозяйств по уровню жизни. Понятно, что всех 9 с лишним миллионов белорусов так часто не опросишь. Поэтому статорганы формируют выборку из нескольких тысяч домохозяйств и затем распространяют полученные результаты на все население. Выборку делают на основе итогов последней переписи населения. Для 2021 года это перепись в октябре 2019-го. Таким образом достигается минимальная ошибка измерений и выборка максимально точно представляет всех белорусов.

Один из ключевых показателей в отчетах чиновников — это располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство и на человека. Далее мы будем использовать последний индикатор — размер ресурсов на одного члена домохозяйства.

Располагаемые ресурсы — это деньги домашних хозяйств, продукты питания из личного подсобного хозяйства, а также натуральные льготы и выплаты.

В структуре ресурсов по итогам 1 квартала 2021-го подавляющую часть занимают деньги (95,2%). Остальные ресурсы распределены между продуктами (4%) и натуральными льготами (0,8%).

В 1 квартале по Беларуси средние располагаемые ресурсы на человека составили 681,2 BYN в месяц. Обратите внимание, что это средний уровень, то есть медианный уровень должен быть несколько ниже. В городах и поселках городского типа ресурсы людей были выше, чем на селе — 705,3 BYN против 598,5 BYN. Отличалась и структура этих ресурсов: у горожан доля денег составила 96,2%, у сельчан — 91,5%. Зато у сельских жителей была заметно выше доля продуктов из подсобного хозяйства — 7,9% против 3% у горожан.

В Беларуси рождение каждого ребенка уменьшает уровень душевых ресурсов в семье. Если в домохозяйствах без детей средний уровень ресурсов достиг 780,9 BYN в месяц, то в домохозяйствах с детьми до 18 лет — только 568,8 BYN. При этом в семьях с 1 ребенком ресурсы составили 620,3 BYN, с 2 детьми — 543,8 BYN, с 3+ детьми — 445 BYN.

Есть и региональные различия в уровне жизни. Например, в Минске средние ресурсы на человека в 2021-м составили 866,1 BYN в месяц. Доля денег в ресурсах столичных домохозяйств была самой высокой в стране — 97,4%. Среди областей самой бедной оказалась Могилевская с 580,8 BYN на человека. Интересно, что именно в этом регионе наибольшая в РБ концентрация убыточных и низкорентабельных предприятий-флагманов.

В остальных областях ресурсы на человека были таковы: Брестская — 622,1 BYN, Витебская — 652,6 BYN, Гомельская — 624,3 BYN, Гродненская — 657,3 BYN, Минская — 645,9 BYN. Самыми обеспеченными в этом списке являются жители Гродненщины.

Более резко отличается уровень жизни 10% самых бедных и 10% богатых домашних хозяйств. В первой группе ресурсы на человека в 2021-м составили 308,1 BYN в месяц, во второй — 1 699 BYN.
 
Теги: Минск
 
 
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Статорганы собрали информацию об уровне жизни белорусов в 2021 году.
 
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