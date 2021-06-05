ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая

05.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву показывает, что против нашей страны начата гибридная война, но ситуация управляемая, сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая
Agnė Bilotaitė© DELFI / Josvydas Elinskas
Советник президента Литвы Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте утверждают, что Беларусь ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на нее давление, пишет delfi.lt.

В последнее время белорусский режим значительно увеличил гибридное давление на нашу страну, один из признаков такого давления - увеличение числа нелегальных мигрантов", – сказал Скайсгирите. 

Билотайте сказала, что одна из частей гибридной войны - рост нелегальной миграции. "Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция - одно из средств", – сказала министр.

 "За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигрантов, за последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год" – продолжила она. 

"Для защиты границы у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией. Если ситуация будет сложной, если она ухудшится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам", – заметила министр. По словам Билотайте, план прикрытия активируют и привлекут армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет. 

Она упомянула, что страна старается снизить привлекательность миграции. Сейчас большая часть мигрантов, которые просят убежища в Литве, позже уезжает на Запад. Планируется запретить тем, кто просит о статусе беженца, в течение определенного времени покидать территорию Литвы.

 "Пока не установят личность просителя и выполнены другие процедуры, движение не будет разрешено", – сказала Билотайте.

По ее словам, после задержания последней партии мигрантов, центр в Пабраде заполнен до отказал, поэтому выбраны места для поселения других мигрантов. 

"Альтернативы такие - общежитие Школы пограничников, а если этого не хватит, то армия разобьет палаточный лагерь на 300 мест со всей инфраструктурой: кухней, водой и т.д., чтобы люди могли там жить", – сказала министр. 

Кроме того, ускорен процесс установки отслеживающих систем на границе. Сейчас они охватывают 38% границы с Беларусью. В 2022 год планируют завершить установку этих систем на всей границе. 

По данным СОГГ, в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть около 250 мигрантов, в основном граждан Ирака. Это в 3 раза больше, чем за весь 2020 год. 

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь до сих пор останавливала "наркотики и мигрантов" у границы с Литвой, а после реакции на посадку самолета в Минске и новых санкций, больше не будет этим заниматься. "Вот сейчас сами будете их есть и ловить", - сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву показывает, что против нашей страны начата гибридная война, но ситуация управляемая, сказала министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не страшно, но атмосферно. Посмотрели «Историю Лизи» — новую экранизацию романа Стивена Кинга (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by