Закрытое небо: профсоюзы Беларуси готовят иск из-за санкций Евросоюза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Незаконные санкции. Профсоюзы Беларуси требуют провести международную проверку по ограничительным мерам в отношении национального авиаперевозчика. Свое воздушное пространство для компании «Белавиа» закрыли несколько европейских стран. Поводом стал случай с самолетом «Ryanair» , который из-за сообщения о минировании совершил посадку в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Расписание в национальном аэропорту Минска существенно изменилось. Сейчас белорусские самолеты могут летать только в Россию, Грузию, Турцию и еще несколько стран. Остальные направления недоступны. Кроме Евросоюза свое небо для национальной авиакомпании закрыла и Украина. Через страну-соседку проходили маршруты на популярные курорты.

«Хочется задать один вопрос тем горячим головам, которые принимали подобное решение: какую норму международного воздушного права, какие нормы международной авиационной безопасности, какие нормы эксплуатационной безопасности в рамках обеспечения безопасности полетов авиакомпания «Белавиа» нарушила?» – отметил пилот авиакомпании Александр Липавский.

Коллектив авиакомпании – а это больше двух тысяч человек – остался без рабочей нагрузки. Сотрудники обратились в профсоюзы. Организация подготовила два иска в Международный суд ООН и Верховный суд Беларуси. Они уверены: авиаблокада – вне закона.

«Международное право, которое определяется уставом Объединенных наций, четко прописывает и четко запрещает странам вводить ограничительные меры или санкции. И это еще раз доказывает, что это требование Евросоюз игнорирует. Идет полный демонтаж международного права. А это уже попахивает полным хаосом мировым», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Перевозчик терпит убытки и ищет выход из ситуации. Планируют увеличить частоту полетов в Тбилиси, Батуми и Стамбул, возобновить рейсы в московский аэропорт «Шереметьево». Прорабатывают и другие направления. В авиапарке сейчас новые самолеты «Эмбраер». Они могут выполнять протяженные полеты в обход закрытых стран.

«Вот летали последние рейсы. Расход примерно 1 тонна 700 килограммов. Позволяет со своей заправкой со сравнительно недорогим топливом выполнять многие рейсы. Даже по обводным маршрутам», – рассказал шеф-пилот авиакомпании, командир авиационного отряда Олег Солтовский.

Сотрудники авиакомпании сейчас получают зарплату. Но если локдаун продолжится, многие могут остаться без средств. Белорусские профсоюзы обещают не только юридическую, но и финансовую помощь.