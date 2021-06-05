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Закрытое небо: профсоюзы Беларуси готовят иск из-за санкций Евросоюза
05.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Незаконные санкции. Профсоюзы Беларуси требуют провести международную проверку по ограничительным мерам в отношении национального авиаперевозчика. Свое воздушное пространство для компании «Белавиа» закрыли несколько европейских стран. Поводом стал
Расписание в национальном аэропорту Минска существенно изменилось. Сейчас белорусские самолеты могут летать только в Россию, Грузию, Турцию и еще несколько стран. Остальные направления недоступны. Кроме Евросоюза свое небо для национальной авиакомпании закрыла и Украина. Через страну-соседку проходили маршруты на популярные курорты.
Коллектив авиакомпании – а это больше двух тысяч человек – остался без рабочей нагрузки. Сотрудники обратились в профсоюзы. Организация подготовила два иска в Международный суд ООН и Верховный суд Беларуси. Они уверены: авиаблокада – вне закона.
Перевозчик терпит убытки и ищет выход из ситуации. Планируют увеличить частоту полетов в Тбилиси, Батуми и Стамбул, возобновить рейсы в московский аэропорт «Шереметьево». Прорабатывают и другие направления. В авиапарке сейчас новые самолеты «Эмбраер». Они могут выполнять протяженные полеты в обход закрытых стран.
«Вот летали последние рейсы. Расход примерно 1 тонна 700 килограммов. Позволяет со своей заправкой со сравнительно недорогим топливом выполнять многие рейсы. Даже по обводным маршрутам», – рассказал шеф-пилот авиакомпании, командир авиационного отряда Олег Солтовский.
Сотрудники авиакомпании сейчас получают зарплату. Но если локдаун продолжится, многие могут остаться без средств. Белорусские профсоюзы обещают не только юридическую, но и финансовую помощь.
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Свое воздушное пространство для компании «Белавиа» закрыли несколько европейских стран. Поводом стал случай с самолетом «Ryanair», который из-за сообщения о...
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