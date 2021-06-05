В Литве заявили, что Беларусь начала против страны гибридную войну

Более интенсивный поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву показывает, что против страны начата гибридная война.



Фото носит иллюстративный характер

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой приводит новостной портал Delfi , одна из частей гибридной войны — рост нелегальной миграции.

«Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств», — отметила глава литовского МВД.

«За последние пять месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год», — продолжила она.

Министр подчеркнула, что для защиты границы «у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией».

Кроме этого, по ее словам, «если ситуация будет сложной, если она ухудшится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам».

Билотайте также рассказала, что в случае необходимости, власти активируют и привлекут армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет.

Кроме того, ускорен процесс установки отслеживающих систем на границе . Сейчас они охватывают 38% границы с Беларусью. В 2022 году планируют завершить установку этих систем на всей границе.

Как сообщили литовские пограничники за последние несколько суток на границе с Беларусью были задержаны 72 нелегальных мигранта.

По информации Госпогранслужбы, 3 июня было задержано 52 нелегальных мигранта. По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии, Беларуси и России. Большинство задержанных просили убежища в Литве.

В ночь на 5 июня были задержаны еще 20 человек, нарушивших белорусскую границу. По предварительным данным, это граждане Кыргызстана и Таджикистана. У большинства из них есть документы, удостоверяющие личность.

«В связи с недавним увеличением числа случаев незаконного проникновения мигрантов из Беларуси в Литву дополнительные силы Службы общественной безопасности и Союза стрелков помогают пограничникам контролировать границу с Беларусью. Сюда же прикомандированы сотрудники из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы. Приняты и другие меры по усилению безопасности границы с Беларусью», — отметили в литовской пограничной службе.

По ее данным, в этом году около 270 нелегальных мигрантов, в основном граждане Ирака, пытались въехать в Литву из Беларуси. Этот показатель более чем втрое выше, чем за весь 2020 год.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, что на встрече в парламенте Александр Лукашенко заявил, обращаясь к Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны в телеграм-канале одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos