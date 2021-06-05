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В Литве заявили, что Беларусь начала против страны гибридную войну

05.06.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более интенсивный поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву показывает, что против страны начата гибридная война.

В Литве заявили, что Беларусь начала против страны гибридную войну
Фото носит иллюстративный характер

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой приводит новостной портал Delfi, одна из частей гибридной войны — рост нелегальной миграции.

«Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств», — отметила глава литовского МВД.

«За последние пять месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год», — продолжила она.

Министр подчеркнула, что для защиты границы «у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией».

Кроме этого, по ее словам, «если ситуация будет сложной, если она ухудшится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам».

Билотайте также рассказала, что в случае необходимости, власти активируют и привлекут армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет.

Кроме того, ускорен процесс установки отслеживающих систем на границе. Сейчас они охватывают 38% границы с Беларусью. В 2022 году планируют завершить установку этих систем на всей границе.

Как сообщили литовские пограничники за последние несколько суток на границе с Беларусью были задержаны 72 нелегальных мигранта.

По информации Госпогранслужбы, 3 июня было задержано 52 нелегальных мигранта. По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии, Беларуси и России. Большинство задержанных просили убежища в Литве.

В ночь на 5 июня были задержаны еще 20 человек, нарушивших белорусскую границу. По предварительным данным, это граждане Кыргызстана и Таджикистана. У большинства из них есть документы, удостоверяющие личность.

«В связи с недавним увеличением числа случаев незаконного проникновения мигрантов из Беларуси в Литву дополнительные силы Службы общественной безопасности и Союза стрелков помогают пограничникам контролировать границу с Беларусью. Сюда же прикомандированы сотрудники из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы. Приняты и другие меры по усилению безопасности границы с Беларусью», — отметили в литовской пограничной службе.

По ее данным, в этом году около 270 нелегальных мигрантов, в основном граждане Ирака, пытались въехать в Литву из Беларуси. Этот показатель более чем втрое выше, чем за весь 2020 год.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, что на встрече в парламенте Александр Лукашенко заявил, обращаясь к Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны в телеграм-канале одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Более интенсивный поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву показывает, что против страны начата гибридная война.
 
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