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В центре Минска запахнет газом

05.06.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшее воскресенье в центре столицы будет ощущаться неприятный запах газа.

В центре Минска запахнет газом

Как сообщили в Мингорисполкоме, это связано с тем, что в районе улицы Я.Купалы (от моста через реку Свислочь до улицы М.Богдановича) «будут проводиться ремонтные работы на газопроводе», которые «будут сопровождаться сбросом газа в атмосферу».

Кроме этого, из-за ремонтных работ временно закроют движение всех видов транспорта на улице Янки Купалы между улицей Интернациональной и улицей Максима Богдановича (с 01:00 7 июня до 24:00 25 июня).

Также на этот период времени будет закрыто движение на улице Куйбышева на участке от улицы Алоизы Пашкевич до улицы Янки Купалы.

ГАИ просит участников дорожного движения использовать эту информацию для выбора своего маршрута.

 

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В ближайшее воскресенье в центре столицы будет ощущаться неприятный запах газа.
 
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