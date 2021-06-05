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Главное в субботу. Шрайбман уехал в Украину, Протасевичу грозит расстрел в ЛНР

05.06.2021 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В своем личном телеграм-канале политический аналитик Артем Шрайбман сообщил, что покинул Беларусь и сейчас находится в Украине. Вместе с тем анонимные источники сообщают, что Романа Протасевича в случае его экстрадиции в ЛНР может ждать расстрел.

Шрайбман уехал в Украину

Политический аналитик Артем Шрайбман уехал из Беларуси в Украину. Такое решение он связывает с выходом интервью Романа Протасевича на государственном ТВ. «Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров»,пишет Шрайбман.

Он рассказывает, что не принимал участия в созвонах по обсуждению деталей готовившихся акций. Как аналитик, он не собирался становиться участником процессов, которые анализирует.

Протасевича может ждать расстрел в ЛНР

Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника ЛНР сообщил, что Романа Протасевича в случае экстрадиции в непризнанную республику может ждать расстрел за «преступления против человечности».

 
 
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В своем личном телеграм-канале политический аналитик Артем Шрайбман сообщил, что покинул Беларусь и сейчас находится в Украине. Вместе с тем анонимные источники...
 
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