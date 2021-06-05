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Троица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздник

05.06.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Троица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздник
Когда троица 2021-традиции и приметы / фото УНИАН
Зеленые праздники или Пятидесятница – такие названия еще имеет этот день.

Троица – очень почитаемый христианский праздник. Он прославляет Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Когда Троица в 2021 году


У Троицы нет постоянной даты, ведь она привязана ко дню Пасхи. Традиционно она отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Отсюда и другое название данного праздника – Пятидесятница.

Учитывая написанное выше, можно определить, что Святую Троицу христиане восточного обряда в этом году будут праздновать 20 июня.

В Украине Троица является государственным праздником и официальным выходным днем. Поскольку она всегда приходится на воскресенье, то следующий за ним понедельник также будет выходным. Следовательно, благодаря этому украинцы получат длительный уик-энд – 19, 20 и 21 июня.

Как принято праздновать Троицу



Троицу в народе еще называют Зелеными праздниками, так как это – начало лета, символизирующего расцвет природы и начало новой жизни. Поэтому церкви и дома людей украшаются к празднику разнообразной зеленью – травой, ветками берез, цветами.

Верующие идут в церковь на одну из самых торжественных служб в году. Затем отмечают праздник в кругу близких, а также ходят друг к другу в гости.

В этот день все мысли должны быть добрыми. Приветствуется благотворительность, идущая от чистого сердца.

Зеленые свята издавна считались хорошим временем для сватовства и помолвки: мол, брак будет долгим и крепким.

Что нельзя делать на Троицу


В день Святой Троицы не стоит выполнять какую-либо работу по дому. Не приветствуется также и работа в поле или на огороде.

В большие церковные праздники нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом.

Наши предки верили, что в этот день активизируется разная нечисть, особенно подводная и лесная. Поэтому нельзя купаться в водоемах, чтобы не защекотали насмерть русалки.

Также церковь не одобряет посещение кладбищ в этот праздник. Поминать усопших на кладбище лучше накануне – в Троицкую родительскую субботу.

Приметы и поверья на Троицу


Дождь на Троицу считается хорошей приметой – будет обильный урожай хлебов и грибов. Также он предвещает теплое лето.

Попасть под дождь – следует ожидать добра и исполнения желаний.

Увиденная в этот день радуга обещает здоровье и богатство в будущем году.

Если умыться утренней росой, то можно надолго сохранить свежесть и красоту.
 
 
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