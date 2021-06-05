Источник материала: UDF



Фото: ФАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Самаре на Волге года затонул теплоход «Барракуда» В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

По их словам, все происходит в районе среднего пляжа. На кадрах видно, что некое судно сильно наклонено и пытается двигаться к берегу, но пока безуспешно.По обновленной информации МЧС, затонул однопалубный речной прогулочный теплоход "Барракуда". Судно пошло ко дну в районе острова Поджабного.- В 11:10 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волге в районе острова Поджабного в Самарском районе. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории были срочно направлены специалисты поисково-спасательной службы Самарской области и Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.