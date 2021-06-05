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В Самаре на Волге года затонул теплоход «Барракуда»

05.06.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Самаре на Волге года затонул теплоход «Барракуда»
Фото: ФАН
Срочное сообщение приходит в эти минуты с берега Волги, в районе 6 причала в Самаре. Там терпит бедствие судно. Видео прислали очевидцы события.

По их словам, все происходит в районе среднего пляжа. На кадрах видно, что некое судно сильно наклонено и пытается двигаться к берегу, но пока безуспешно.

По обновленной информации МЧС, затонул однопалубный речной прогулочный теплоход "Барракуда". Судно пошло ко дну в районе острова Поджабного.

- В 11:10 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волге в районе острова Поджабного в Самарском районе. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории были срочно направлены специалисты поисково-спасательной службы Самарской области и Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.
 
 
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В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.
 
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