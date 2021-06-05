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Вместо нового Статкевича новый Воскресенский? Эксперты – об интервью Протасевича
Источник материала: UDF
Фото: ont.by
Телеканал ОНТ опубликовал интервью с Романом Протасевичем, в котором он критически высказался о бывших соратниках и лидерах оппозиции, а также дал положительную оценку Александру Лукашенко.
Среди прочего Протасевич заявил, что «Белорусскому дому» в Варшаве правительство Польши выделило 50 млн злотых (11,2 млн евро) и что Светлану Тихановскую содержат литовские налогоплательщики, бизнес-элита и диаспоры.
Наблюдатели отметили, что Протасевич дал интервью, хотя к нему пять суток не пускали адвоката. А также на его внешний вид: российский судмедэксперт Алена Кучина заявила телеграм-каналу «База», что синяки на запястьях активиста вряд ли от наручников, а скорее от веревки.
«Задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Было желание показать политического противника, который теперь признает свою вину, называет Лукашенко сильным лидером. Стало ли это имиджевым ударом для оппозиции? Наверное, какая-то часть людей поверит в то, что было сказано и что это было сказано искренне. Кроме того, многие ожидали от заметных фигур протестного движения какой-то стойкости. В данном случае этот эпизод будет использоваться государственной пропагандой для влияния на людей. Хотя очевидно, что Протасевич сделал свои заявления под огромным давлением, это не был его свободный выбор», – сказал Казакевич.
Протасевич завил что признает вину в организации «действий, нарушающих общественный порядок» – по статье 342 УК, по которой максимальное наказание составляет три года лишения свободы. Может ли он рассчитывать на снисхождение власти, которая обвиняет активиста по трем статьям?
«Понятно, что эти обвинения имеют условный характер. Протасевича могут судить по любой другой статье, вплоть до терроризма. Поэтому я не стал бы придавать большого значения факту, что Протасевич признает себя виновным по одной статье. Это ему ничего не гарантирует. Наказание будет определяться не на уровне права, а на уровне политики. Были анонсированы дополнительные материалы с его возможным участием, уже после их опубликования будет более понятно, что ему может грозить», – считает Казакевич.
Вместе с тем нельзя исключать и совершенно другого: что преследование Протасевича закончится в одну минуту.
«Если власти посчитают, что Протасевич не представляет опасности и из него можно сделать пример для других участников протестного движения, то почему бы и нет?», – полагает Казакевич.
Стоила ли игра свеч для властей с задержанием Протасевича?
«На данный момент мое мнение: нет. Власти понесли и финансовые потери из-за санкций, и репутационные. Эти потери уже огромны, а будут еще больше. Логично, что теперь власти теперь хотят извлечь из задержания Протасевича максимум пользы, чтобы были и какие-то плюсы, не только минусы. Но если исходить даже из среднесрочных интересов правящей верхушки, то задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками», – сказал Казакевич.
«Человек доведенный до отчаяния может заявить что угодно»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, интервью Протасевича не будет иметь большого пропагандистского эффекта.
Фото: racyja.com
«На мой взгляд, на сегодняшний день заявлениям властей верит только сама власть. Интервью пленных нельзя считать хотя бы частично правдивыми. Понятное дело, что от пленных можно добиться каких угодно заявлений. В 1937 году чего арестованные только не писали: стучали и на жен, и на мужей. Чтобы такого не делать, приходилось выбрасываться в окно, как это сделал премьер-министр БССР Николай Голодед. Безусловно, человек доведенный до отчаяния может заявить что угодно», – сказал Корнеенко.
Белорусы привыкли, что представители оппозиции ведут себя довольно стойко. Можно вспомнить многих: от Статкевича и Северинца – до Колесниковой и Знака. Не станет интервью Протасевича деморализующим фактором для сторонников перемен?
«Протасевич не был политическим лидером, было бы странно ожидать от него стойкости. Я никого не готов осуждать: трудно представить, как поведет себя любой из нас в такой ситуации. Другое дело, что после такого человек должен сделать для себя выводы: если проявил слабость (пусть и вынужденную) – не лезь в лидеры. Но Протасевич не был лидером оппозиции, он занимался журналистикой и фотографией, поэтому это не должно деморализовать оппозицию», – считает Корнеенко.
По его мнению, в целом от задержания активиста режим проиграл.
«Власти не просчитали все последствия. Ограничения, которые коснулись «Белавиа» и воздушного пространства Беларуси, стали для них полным сюрпризом. Лукашенко в Сочи возмущался: почему трогают национальную авиакомпанию? При этом пока не совсем понятно, на что еще способен Запад и как далеко он готов зайти», – считает Корнеенко.
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Задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками.
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