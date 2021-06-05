Вместо нового Статкевича новый Воскресенский? Эксперты – об интервью Протасевича

Источник материала: UDF



Фото: ont.by

«Задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками»

Фото: dw.com

«Было желание показать политического противника, который теперь признает свою вину, называет Лукашенко сильным лидером. Стало ли это имиджевым ударом для оппозиции? Наверное, какая-то часть людей поверит в то, что было сказано и что это было сказано искренне. Кроме того, многие ожидали от заметных фигур протестного движения какой-то стойкости. В данном случае этот эпизод будет использоваться государственной пропагандой для влияния на людей. Хотя очевидно, что Протасевич сделал свои заявления под огромным давлением, это не был его свободный выбор», – сказал Казакевич.

«Понятно, что эти обвинения имеют условный характер. Протасевича могут судить по любой другой статье, вплоть до терроризма. Поэтому я не стал бы придавать большого значения факту, что Протасевич признает себя виновным по одной статье. Это ему ничего не гарантирует. Наказание будет определяться не на уровне права, а на уровне политики. Были анонсированы дополнительные материалы с его возможным участием, уже после их опубликования будет более понятно, что ему может грозить», – считает Казакевич.

«Если власти посчитают, что Протасевич не представляет опасности и из него можно сделать пример для других участников протестного движения, то почему бы и нет?», – полагает Казакевич.

«На данный момент мое мнение: нет. Власти понесли и финансовые потери из-за санкций, и репутационные. Эти потери уже огромны, а будут еще больше. Логично, что теперь власти теперь хотят извлечь из задержания Протасевича максимум пользы, чтобы были и какие-то плюсы, не только минусы. Но если исходить даже из среднесрочных интересов правящей верхушки, то задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками», – сказал Казакевич.

«Человек доведенный до отчаяния может заявить что угодно»





Фото: racyja.com

«На мой взгляд, на сегодняшний день заявлениям властей верит только сама власть. Интервью пленных нельзя считать хотя бы частично правдивыми. Понятное дело, что от пленных можно добиться каких угодно заявлений. В 1937 году чего арестованные только не писали: стучали и на жен, и на мужей. Чтобы такого не делать, приходилось выбрасываться в окно, как это сделал премьер-министр БССР Николай Голодед. Безусловно, человек доведенный до отчаяния может заявить что угодно», – сказал Корнеенко.



«Протасевич не был политическим лидером, было бы странно ожидать от него стойкости. Я никого не готов осуждать: трудно представить, как поведет себя любой из нас в такой ситуации. Другое дело, что после такого человек должен сделать для себя выводы: если проявил слабость (пусть и вынужденную) – не лезь в лидеры. Но Протасевич не был лидером оппозиции, он занимался журналистикой и фотографией, поэтому это не должно деморализовать оппозицию», – считает Корнеенко.

«Власти не просчитали все последствия. Ограничения, которые коснулись «Белавиа» и воздушного пространства Беларуси, стали для них полным сюрпризом. Лукашенко в Сочи возмущался: почему трогают национальную авиакомпанию? При этом пока не совсем понятно, на что еще способен Запад и как далеко он готов зайти», – считает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместо нового Статкевича новый Воскресенский? Эксперты – об интервью Протасевича Задержание Протасевича выглядит неоправданным шагом с многочисленными издержками.

Телеканал ОНТ опубликовал интервью с, в котором он критически высказался о бывших соратниках и лидерах оппозиции, а также дал положительную оценкуСреди прочего Протасевич заявил, что «Белорусскому дому» в Варшаве правительство Польши выделило 50 млн злотых (11,2 млн евро) и чтосодержат литовские налогоплательщики, бизнес-элита и диаспоры.Наблюдатели отметили, что Протасевич дал интервью, хотя к нему пять суток не пускали адвоката. А также на его внешний вид: российский судмедэкспертзаявила телеграм-каналу «База», что синяки на запястьях активиста вряд ли от наручников, а скорее от веревки.поинтересовался у экспертов: какие цели власти преследовали этим интервью и удалось ли им их достичь.Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что цель властей была, прежде всего, пропагандистской.Протасевич завил что признает вину в организации «действий, нарушающих общественный порядок» – по статье 342 УК, по которой максимальное наказание составляет три года лишения свободы. Может ли он рассчитывать на снисхождение власти, которая обвиняет активиста по трем статьям?Вместе с тем нельзя исключать и совершенно другого: что преследование Протасевича закончится в одну минуту.Стоила ли игра свеч для властей с задержанием Протасевича?Политический деятельв комментарии UDF отметил, что, по его мнению, интервью Протасевича не будет иметь большого пропагандистского эффекта.Белорусы привыкли, что представители оппозиции ведут себя довольно стойко. Можно вспомнить многих: от Статкевича и Северинца – до Колесниковой и Знака. Не станет интервью Протасевича деморализующим фактором для сторонников перемен?По его мнению, в целом от задержания активиста режим проиграл.