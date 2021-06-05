МИД Чехии о допросе Протасевича: Лукашенко использовал методы сталинских репрессий

пишет РБК-Украина. Соответствующее заявление появилось на странице МИД Чехии,РБК-Украина.





В заявлении говорится, что в МИД Чехии считают заявление Протасевича о признании вины принудительным и явно манипулированным. Также там отметили, что Лукашенко использует к опозиционерам жестокие методы сталинских репрессий.





"МИД Чешской Республики считает выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича принудительным и явно манипулированным. Невероятно, что в 21 веке режим Лукашенко использкет против своих противников методы, известные из самых жестоких сталинских репрессий 1930-1950-х годов", - отметили в МИД.





Там осудили такие методы ведения допросов и призвали освободить Протасевича и других политзаключенных в Беларуси.





Также Чехия поддержала решение Совета Евросоюза о запрете пролета белорусских авиаперевозчиков в воздушном пространстве ЕС.





"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", - говорится в заявлении.





Также известно, что министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. планирует встретиться с оппозиционеркой Светланой Тихановской.





"Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно же, дело Рамана Пратасевича, Игоря Лосика и других политзаключенных" , - заявил Якуб Кулханек.





Как известно, появилось видео допроса Протасевича. В нем журналист признает свою вину.