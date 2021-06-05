ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Канаде нашли неизвестную раньше болезнь

05.06.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. В канадской провинции Нью-Брунсвик зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая характеризуется неврологическими симптомами, сообщает The New York Times.

Первый случай заболевания в Канаде обнаружили в 2015 году, после чего известно еще про 48 заболевших жителей региона, из которых шесть уже умерли.

Канадские медики не могут в настоящий момент определиться с диагнозом, потому что симптоматика заболевания не позволяет выявить четкую связь между проявлениями болезни.

Сейчас у заболевших можно наблюдать бессонницу, нарушение двигательной функции, галлюцинации, мышечные боли, прогрессирующее слабоумие, депрессию, тревожность и нарушения зрения.

После проведения всевозможных медицинских анализов канадские врачи констатировали, что у пациентов наблюдаются атрофия головного мозга и неврологическую дисфункцию.

Возраст пациентов от 18 до 84 лет, которые проживают в основной массе в двух районах Нью-Брансвика. В настоящее время медики в Канаде ведут дальнейшую работу над постановкой диагноза.

"Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом. Это ужасно", – описал состояние заболевших невролог Нил Кэшман.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое заболевание уже привело к нескольким смертям, потому что по мере своего развития приводит к атрофии головного мозга и неврологической дисфункции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Артём Шрайбман выехал в Украину после обвинений Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by