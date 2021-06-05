В Канаде нашли неизвестную раньше болезнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. В канадской провинции Нью-Брунсвик зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая характеризуется неврологическими симптомами, сообщает The New York Times .

Первый случай заболевания в Канаде обнаружили в 2015 году, после чего известно еще про 48 заболевших жителей региона, из которых шесть уже умерли.

Канадские медики не могут в настоящий момент определиться с диагнозом, потому что симптоматика заболевания не позволяет выявить четкую связь между проявлениями болезни.

Сейчас у заболевших можно наблюдать бессонницу, нарушение двигательной функции, галлюцинации, мышечные боли, прогрессирующее слабоумие, депрессию, тревожность и нарушения зрения.

После проведения всевозможных медицинских анализов канадские врачи констатировали, что у пациентов наблюдаются атрофия головного мозга и неврологическую дисфункцию.

Возраст пациентов от 18 до 84 лет, которые проживают в основной массе в двух районах Нью-Брансвика. В настоящее время медики в Канаде ведут дальнейшую работу над постановкой диагноза.

"Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом. Это ужасно", – описал состояние заболевших невролог Нил Кэшман.