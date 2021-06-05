Провластный БСЖ хотят исключить из Международной федерации журналистов

Провластный Белорусский союз журналистов могут лишить членства в Международной федерации журналистов (IFJ).





«Вчера наш административный комитет рекомендовал отстранить Белорусский союз журналистов от членства. Журналисты заслуживают самой полной поддержки в эти критические времена. Освободите заключенных журналистов!» — сообщает IFJ в своем твиттер-аккаунте.

Белорусский союз журналистов возглавляет политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев.

Международная федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе — крупнейшая в мире организация профессиональных работников СМИ. Основанная в 1926 году, ныне она представляет около 600 тысяч журналистов из более чем 139 стран.

Федерация защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе. Имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН, как ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях.

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