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Озвучили сроки сдачи «экс-Кемпински» возле цирка в Минске. Там работает 500 строителей

05.06.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Долгострой возле цирка в центре Минска наконец может похвастаться сроком сдачи. Его активно достраивает «Группа Сбербанк», там трудятся 500 строителей, в одном из зданий разместится штаб-квартира «БПС-Сбербанка». Председатель правления банка Игорь Меркулов рассказал, когда состоится переезд штаб-квартиры.

Ожидается, что офис там начнет работать уже в марте 2022 года. Весь комплекс зданий перешел к «Группе Сбербанк» после того, как предыдущий застройщик не смог выполнить свои обязательства. За него погасили долг в $50 млн.

— «Группа Сбербанк» внимательно относится к своим обещаниям. Активная фаза строительства началась в прошлом году. Сейчас здесь каждый день работает 450—500 человек. Комплекс должен быть сдан к декабрю 2022 года. Мы движемся по плану, — сказал Игорь Меркулов.

К тому моменту ОАО «БПС-Сбербанк» переименуют в ОАО «Сбер Банк». Такое решение на днях приняло собрание акционеров.

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Теги: Минск
 
 
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