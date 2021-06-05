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В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

05.06.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в столичном парке имения Янки Купалы прошел «Зеленый марафон» — забег на 4,2 км с экологической повесткой. Его организовал «БПС-Сбербанк». На старт маршрута вдоль реки Свислочь вышли около тысячи участников.

Была дистанция и для детей в возрасте от 7 до 13 лет. С согласия родителей им предложили пробежать короткий маршрут в 420 метров. Самым быстрым бегунам среди взрослых мужчин и женщин раздали медали и дипломы, ценные призы от партнеров.

Кроме того, в парке работал пункт обмена старых банковских и скидочных пластиковых карточек. В обмен на 3—5 карт выдавали свежие яблоки и новые флешки. Собранный пластик пообещали переработать и использовать вторично.

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

В Минске прошел забег «Зеленый марафон»

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Сегодня в столичном парке имения Янки Купалы прошел «Зеленый марафон» — забег на 4,2 км с экологической повесткой. Его организовал «БПС-Сбербанк». На старт маршрута...
 
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