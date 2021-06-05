Источник материала: UDF



Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

«Поставили не ну ту лошадь», – отметил Виктор Дробыш в студии шоу «Судьба человека».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дробыш откровенно о контактах с Пугачевой за сумасшедшие деньги Молодой музыкант отправился в Германию, где записал альбом, однако эксперимент оказался неудачным.

В беседе сон рассказал о том, какпомогла ему прорваться в шоу-бизнес. По словам музыканта, в начале карьеры он даже и мечтать не мог о работе с Примадонной, однако судьба преподнесла ему щедрый подарок.Как отметилв эфире шоу «Судьба человека», звезда послушала его песни и отобрала несколько для себя. За композиции артистка заплатила начинающему музыканту «сумасшедшие» деньги. По словам гостья студии, впоследствии эти треки стали очень популярны в исполнении Кристины Орбакайте.Виктор Дробыш заявил, что именно благодаря контакту с Аллой Пугачевой, которая выкупила его песни, он смог пробиться в российском шоу-бизнесе. До этого продюсер пытался прославиться в Европе, но у него ничего не вышло.Молодой музыкант отправился с группой в Германию, где записал альбом, однако эксперимент оказался неудачным.Чтобы хоть как-то прокормиться и заработать, продюсер занимался всем, чем только можно. По словам звезды, он аккомпанировал артистам, а в промежутках между концертами был садовником и маляром.В итоге Виктор Дробыш принял решение вернуться в Россию, где судьба свела его с Аллой Пугачевой. Позднее продюсер работал с многими звездами отечественной эстрады – с Валерией, Дианой Гурцкая, Стасом Пьеха и другими.