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Дробыш откровенно о контактах с Пугачевой за сумасшедшие деньги

05.06.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дробыш откровенно о контактах с Пугачевой за сумасшедшие деньги
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктор Дробыш стал новым гостем шоу «Судьба человека».

В беседе с Борисом Корчевниковым он рассказал о том, как Алла Пугачева помогла ему прорваться в шоу-бизнес. По словам музыканта, в начале карьеры он даже и мечтать не мог о работе с Примадонной, однако судьба преподнесла ему щедрый подарок.

Как отметил Виктор Дробыш в эфире шоу «Судьба человека», звезда послушала его песни и отобрала несколько для себя. За композиции артистка заплатила начинающему музыканту «сумасшедшие» деньги. По словам гостья студии, впоследствии эти треки стали очень популярны в исполнении Кристины Орбакайте.

Виктор Дробыш заявил, что именно благодаря контакту с Аллой Пугачевой, которая выкупила его песни, он смог пробиться в российском шоу-бизнесе. До этого продюсер пытался прославиться в Европе, но у него ничего не вышло.

Молодой музыкант отправился с группой в Германию, где записал альбом, однако эксперимент оказался неудачным.

«Поставили не ну ту лошадь», – отметил Виктор Дробыш в студии шоу «Судьба человека».


Чтобы хоть как-то прокормиться и заработать, продюсер занимался всем, чем только можно. По словам звезды, он аккомпанировал артистам, а в промежутках между концертами был садовником и маляром.

В итоге Виктор Дробыш принял решение вернуться в Россию, где судьба свела его с Аллой Пугачевой. Позднее продюсер работал с многими звездами отечественной эстрады – с Валерией, Дианой Гурцкая, Стасом Пьеха и другими.
 
 
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Молодой музыкант отправился в Германию, где записал альбом, однако эксперимент оказался неудачным.
 
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