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Дмитрий Быков

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Быков: Я бы предложил Протасевича не осуждать «Мы все подозрительно много требуем от арестованных», - сказал писпатель.

― Очень много вопросов о том, как относиться к интервью Протасевича. Первая моя реакция совпадает с одной из записей, появившихся в сети: «Не соучаствуйте!». Действительно, когда вы на это смотрите, вы явно участвуете в пропагандистской операции, -в автррскео программе «Один». - С одной стороны, да, права Юлия Николаева, мой замечательный калифорнийский друг… Я надеюсь, я еще не подписываю себя отлучение от эфира признанием в том, что у меня есть калифорнийский друг. Она права в том смысле, что надо знать, и что действительно поведение Протасевича там вызывает вопросы.Но с другой стороны, мы уже столько знаем о пыточных приспособлениях этих веселых ребят, и мы столько понимаем про Лукашенко и его компанию… Кстати, реплика про «стальные яйца» выглядит абсолютно навязанной. Она из той же породы, что и «крепкий орешек». Мы не знаем, какими способами можно воздействовать на человека. Но мы догадываемся об этом. Тем более, что его невеста находится в руках у той же организации.В общем, я бы предложил Протасевича не осуждать, словам его не доверять и, главное, не интерпретировать их, как некоторые уже пытаются, как сдачу, слив и прочие негативные вещи. Мы все очень храбрые, когда рассуждаем отсюда. Мы все подозрительно много требуем от арестованных. Мы все хотим видеть их героями без страха и упрека — рыцарями без страха и укропа, как это называлось в мое время. Мне не очень нравится такое.Понимаете, как сказала Надежда Яковлевна Мандельштам, во многих отношениях великий мобилизатор, а в других великий утешитель: «Спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал». И Фазиль Искандер, человек большого и довольно трезвого ума, заметил еще в 70-е годы: «Кто не ломался, тех плохо ломали».В общем, зная возможности современного пыточного аппарата, всяких «сывороток правды» и прочего, мы не должны недооценивать наших противников. В данном случае это даже и не наши противники, в общем. В данном случае это просто истребители будущего. Это довольно печально.