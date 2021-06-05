ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модель Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительным фото

05.06.2021 14:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Модель Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительным фото
Деми Роуз поделилась с подписчиками пикантным снимком instagram.com/demirose
Известная 26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым снимком.

Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

На новом снимке Деми Роуз позирует на фоне стены. Модель сделала селфи крупным планом. Из одежды на ней только прозрачный бюстгальтер черного цвета, который подчеркивает пышную грудь модели.

Волосы модель распустила и нанесла нюдовый макияж с акцентом на губы.

Популярная модель не удержала пышную грудь в мини-платьеРоуз указала локацию, где был сделан снимок - это популярный испанский курорт Ибица.

«О, она блондинка», - подписала снимок Роуз, таким образом обратив внимание поклонников на то, что она изменила цвет волос.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами и признаниями в любви.

Кто такая Деми Роуз


Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волосы модель распустила и нанесла нюдовый макияж с акцентом на губы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Провластный БСЖ хотят исключить из Международной федерации журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by