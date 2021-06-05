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Модель Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительным фото
Источник материала: UDF
Деми Роуз поделилась с подписчиками пикантным снимком instagram.com/demirose
Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
На новом снимке Деми Роуз позирует на фоне стены. Модель сделала селфи крупным планом. Из одежды на ней только прозрачный бюстгальтер черного цвета, который подчеркивает пышную грудь модели.
Волосы модель распустила и нанесла нюдовый макияж с акцентом на губы.
Популярная модель не удержала пышную грудь в мини-платьеРоуз указала локацию, где был сделан снимок - это популярный испанский курорт Ибица.
«О, она блондинка», - подписала снимок Роуз, таким образом обратив внимание поклонников на то, что она изменила цвет волос.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами и признаниями в любви.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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Волосы модель распустила и нанесла нюдовый макияж с акцентом на губы.
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