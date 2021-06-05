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Аркадий Дубнов

Но лукашенковская деспотия выглядит мрачной среднеевропейской копией ряда азиатских деспотий, установившихся на постсоветском пространстве после распада СССР.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Казус Протасевича и постсоветские деспотии Лукашенковская деспотия выглядит мрачной среднеевропейской копией ряда азиатских деспотий.

Драма, ставшего жертвой «работы» с ним спецов беларусского КГБ, ужасна. С болью думаешь о его родителях, вынужденных видеть сына, произносящего слова, за которые ему обещано сохранить жизнь, а может быть, даже свободу. Думаю о его девушке, Софье Сапеге, ставшей заложницей и сидящей где-то по соседству в камере минского СИЗО.В первую очередь, речь о Туркменистане.Те, кто постарше, должны помнить драматические события 25 ноября 2002 года в Ашхабаде, когда туркменские чекисты инсценировали покушение на президента Ниязова, более известного под прозвищем Туркменбаши. На самом деле, и сегодня уже это хорошо известно, тогда была предпринята попытка мирного отрешения от власти уже превратившегося в примитивного деспота бывшего партийного бонзы, он должен был передать свои полномочия спикеру туркменского парламента.Попытка сорвалась. Ее организатор, бывший министр иностранных дел Туркменистана и мой друг, за год до этого перешедший в оппозицию к Ниязову, спустя месяц был схвачен в Ашхабаде. А еще через 5 дней, перед Новым 2003 годом, на экранах туркменского ТВ показали запись короткого выступления Шихмурадова, в котором он называл себя преступником, террористом, мафиози, главой банды террористов, поднявшим руку на Сапармурата Туркменбаши Великого. Бывший министр был неузнаваем, лицо его было почерневшим и опухшим, в камеру не смотрел, глаз не было видно, текст явно читал по бумажке перед собой…Через пару дней сообщили о суде, свидетелей которого не было, где Шихмурадова приговорили к смертной казни, которую еще день или два спустя милостивый Туркменбаши заменил на пожизненное заключение. С тех пор прошло больше 18 лет и Бориса Шихмурадова никто не видел живым, о его судьбе не знают ни родные, ни друзья.Сегодня ему было бы 72 года, мы ровесники…Зато через пару лет, в 2004 году в Ашхабаде издали книгу от его имени. Название у нее лихое: «Я сам и мои сообщники-террористы»У меня есть эта замечательная и ужасная книга, там и про меня тоже много забавного.Вот тут несколько выдающихся страниц из нееКомментировать тут нечего. Могу только добавить, что спустя несколько месяцев после исчезновения Шихмурадова стала известна фраза Туркменбаши, сказанная одному из иностранных дипломатов, интересовавшемуся состоянием здоровья бывшего главы туркменского МИД – «надеюсь, он сгниет в тюрьме»…Я очень надеюсь, что из «признаний» Ромы Протасевича лукашенковские писари не посмеют сочинить книгу, но если и додумаются до этого, то унтер-офицерова вдова им в помощь. А Рома и его девушка выйдут из СИЗО здоровыми…Есть и еще одна деспотия в постсоветской Азии, которой идейно и как-то по-родственному наследует Лукашенко, это — Таджикистан. Там уже давно принято похищать противников «Лидера нации, Основателя мира и единства в Таджикистане». Как известно, именно так звучит официальный титул президента Эмомали Рахмона, властвующего в республике с 1992(!) года.16 лет назад, в апреле 2005 года в подмосковном Королеве был похищен и с мешком на голове тайно вывезен в Душанбе лидер Демократической партии Таджикистана,. Его приговорили к 23 годам тюрьмы, 16 лет он отсидел.В 2019 году таджикские спецслужбы при содействии российских коллег обманом выманили из Европы таджикского оппозиционера. В Москве его по тому же сценарию похитили и вывезли в Душанбе, где обещали свободу в обмен на публичное признание в подготовке диверсий и попытке дестабилизировать ситуацию в стране, в получении денег от Ирана и Джорджа Сороса. Гадоев, зная, что это его единственный шанс на спасение, согласился.Для «признательного» интервью с похищенным оппозиционером была приглашена местная корреспондентка РИА Новости, которая с его слов поведала городу и миру, что он якобы добровольно вернулся на родину. В итоге Гадоев, спасая лицо рахмоновскому режиму, а себе заработав свободу, пообещал, что будет осведомителем таджикских чекистов в среде таджикской эмиграции в Европе, если его отпустят назад. Однако, вернувшись в Германию, он все рассказал, как было…Конечно, опытный таджикский оппозиционер Гадоев знал, с кем имеет дело, и, поддавшись уговорам перед отлетом в Москву, записал видео, в котором предупредил, что если он окажется против своей воли в Душанбе, то верить его публичным заявлениям оттуда нельзя…Казус Протасевича принципиально иной. Вроде бы Европа, а подлость и вероломство наших деспотий оказались круче азиатских.