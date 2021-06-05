ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байдарка-двойка. Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров ЧЕ в Польше

05.06.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской Познани. Наши соотечественницы финишировали с результатом 1.45,450.


Фото: noc.by/Сергей Неверкевич

Равных же не было венгерскому дуэту Данута Козак/Дора Бодони — 1.44,175. пишет Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Быков: Я бы предложил Протасевича не осуждать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by