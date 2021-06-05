|
Байдарка-двойка. Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров ЧЕ в Польше
Источник материала: Партизан
Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской Познани. Наши соотечественницы финишировали с результатом 1.45,450.
Фото: noc.by/Сергей Неверкевич
Равных же не было венгерскому дуэту Данута Козак/Дора Бодони — 1.44,175. пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Байдарка-двойка. Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров ЧЕ в Польше
Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)