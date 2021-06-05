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На границе с Литвой застряло более 1220 фур
Источник материала: Навiны
Огромные очереди на границе с Литвой сохраняются.
По данным Госпогранкомитета на 14:00, выезда в это государство Евросоюза ожидает более 1220 грузовиков:
Есть очереди и на других направлениях: на латвийском — более 200; на польском — более 180.
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Огромные очереди на границе с Литвой сохраняются.
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