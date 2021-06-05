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На границе с Литвой застряло более 1220 фур

05.06.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди на границе с Литвой сохраняются.

На границе с Литвой застряло более 1220 фур

По данным Госпогранкомитета на 14:00, выезда в это государство Евросоюза ожидает более 1220 грузовиков:

  • «Каменный Лог» — более 380;  
  • «Котловка» — более 290;
  • «Привалка» — более 280;
  • «Бенякони» — более 250;
  • «Видзы» — более 20.

Есть очереди и на других направлениях: на латвийском — более 200; на польском — более 180.

 

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Огромные очереди на границе с Литвой сохраняются.
 
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