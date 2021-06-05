На границе с Литвой застряло более 1220 фур

Огромные очереди на границе с Литвой сохраняются.





По данным Госпогранкомитета на 14:00, выезда в это государство Евросоюза ожидает более 1220 грузовиков:

«Каменный Лог» — более 380;

«Котловка» — более 290;

«Привалка» — более 280;

«Бенякони» — более 250;

«Видзы» — более 20.

Есть очереди и на других направлениях: на латвийском — более 200; на польском — более 180.