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Белорусская дилемма Европы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
О том, что Европа реально воспринимает угрозу аннексии Беларуси Россией, разговаривали на закрытой встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе 24 мая. Произошло это на следующий день после инцидента с самолетом Ryanair в белорусском небе. Разговор носил настолько таинственный характер, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель попросил оставить снаружи мобильные телефоны, в зал не пустили советников и сотрудников глав правительств, пишет Руслан Шошин на сайте
Но подробности рассказала влиятельная испанская газета «El Pais», опираясь на свои источники. Газета пишет, что за закрытыми дверями глава европейской дипломатии Жозеп Баррель говорил о том, что Кремль захочет использовать инцидент с самолетом, чтобы ускорить процесс «глубокой интеграции» стран. С мнением этим, по словам El Pais, согласились все присутствующие, а глава одной из стран ЕС даже высказал мнение, что судьба Беларуси сегодня полностью находится в руках Путина, и что если он щелкнет пальцами, Лукашенко сделает все что нужно.
И так сложилось, что уже несколько дней после разговора руководителей ЕС в Брюсселе, Лукашенко поехал к Путину, получил политическую, дипломатическую и экономическую поддержку. Окунулся в Черное море и вернулся бодрый, готовый к очередным репрессиям. Почти в один голос российская пропаганда начала говорить, что строение Союзного государства идет по плану. Говорили мне об этом и российские аналитики, связанные с Кремлем. Однако когда о разговоре глав европейских стран узнала испанская газета, то знал о ней, конечно, и Кремль. И, возможно, это игра, как в покере. Россия может блефовать, пытаясь припугнуть Европу аншлюсом Беларуси, чтобы защитить свои интересы, так как речь идет в тот раз не только о персональных санкциях, но и экономических, в частности, об ограничении транзита российского газа через Беларусь. А если санкции ударят по нефтепроводу «Дружба»? Это миллиарды долларов и здесь стоит блефовать, поднимать ставки.
Но проблема игроков покера в том, что никогда не знаешь, действительно ли блефует твой соперник. А что если Беларуськалий продадут Уралкалию, а НПЗ в Новополоцке Роснефти (Мозырский уже частично принадлежит российской «Славнефти»), или белорусский лес начнут резать российские компании? А что если Москва не блефует, а действительно ждет, пока режим Лукашенко доведет страну до развалин, чтобы полностью и за пару рублей перенять белорусскую экономику, а за ней и государство?
Лидеры белорусского демократического сообщества считают, что жесткие санкции заставят Лукашенко по крайней мере ослабить епрессии и освободить политических заключенных. А если не заставят, и диктатор начнет превращать страну в Венесуэлу или Кубу, только без Карибского моря? Возможно белорусы выйдут на улицы, а возможно и не выйдут.
Вот эту дилемму в ближайшие недели будут решать руководители Европейского Союза, которые после 26 лет диктатуры Лукашенко только начинает вырабатывать стратегию в отношении Беларуси, все еще искать механизмов влияния.
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Проблема игроков покера в том, что никогда не знаешь, действительно ли блефует твой соперник.
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