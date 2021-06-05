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Погода на 6 июня в Беларуси: кратковременные дожди и до 27 градусов
Источник материала: UDF
Лето в Беларуси / Еврорадио
Будет переменная облачность. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый.
В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, в дневные часы по стране ожидается 21-27 тепла.
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В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.
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