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Есть машины, двигатели которых нуждаются в постоянном ремонте/ Фото: ms-48.ru

1. Toyota 3.0 L V6

2. Audi/VW 1.8T четырехцилиндровый турбо (EA113, EA827)

3. Nissan 2,5L с 4 цилиндрами

4. Mazda «Renesis» 1,3 л

5. BMW 2.0 N47 (N47D20)

6. Модульные двигатели Ford 4,6L / 5,4L / 6,8L

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 6 автомобилей с проблемными двигателями, которых лучше избегать В современном высокотехнологичном авто слишком много компонентов, которые могут выйти из строя.

В современном высокотехнологичном авто слишком много компонентов, которые могут выйти из строя. У каждой конкретной модели свои слабые места, но как минимум половина проблем рождается в моторном отсеке – из-за неполадок в трансмиссии и, собственно, в двигателе. Это один из самых важных узлов в машине, и если он не хорош, то и остальное не очень приятное. Для покупателей выбор силового агрегата может отражать то, будет ли их дальнейшая жизнь беспроблемной радостью или сущим кошмаром.Сегодня на рынке представлена масса серийно выпускаемых двигателей, которые причиняют владельцам массу неудобств. Новые технологии – системы старт-стоп, отключение цилиндров, гибридные приводы, уменьшение кубатуры и использование сверхлегких материалов для снижения веса – полностью проявляют себя лишь в реальной жизни, и разница между испытательным стендом и повседневной работой становится все заметнее.Будь-то плохая инженерия, материалы или метод сборки, дрянные моторы могут быстро испортить радость вождения. Исследователи рынка подчеркивают, что на практике это приводит к снижению общей удовлетворенности потребителей. «Только 20 процентов всех респондентов, столкнувшихся с подобными проблемами, готовы снова рискнуть, купив автомобиль той же марки», – говорят аналитики.В связи с этим возникает важный вопрос о том, какие двигатели можно считать худшими из когда-либо созданных. Выявляя самых серьезных нарушителей, не будем сосредотачиваться на классических или современных моделях – охватим обе группы. Вот несколько примеров двигателей и снабженных ими машин, которых следует избегать. Некоторые, страдая от врожденных дефектов, предрасположены к катастрофическим отказам с первых дней, другие просто раздражают частыми мелкими неполадками.В Тойотах 1997-2002 годов трехлитровый V6 склонен к заклиниванию. Производитель винит владельцев в том, что они не меняют масло достаточно часто или используют неподходящую жидкость, однако многие эксперты не согласны, предполагая, что причиной являются дефекты системы циркуляции и охлаждения.Затронутые модели включают 6-цилиндровые версии Toyota Camry, Avalon, Sienna, Highlander и Solara 1997-2002 годов. В Lexus ES300 и RX300 использовался тот же злополучный 3,0-литровый V6.После 2002 года Toyota внесла некоторые улучшения, которые должны были решить проблему. В 2007-м компания с трудом урегулировала коллективный иск, который касался примерно 2,5 миллиона моделей Toyota и Lexus, изготовленных в период с 1997 по 2002 год и подверженных чрезмерному загрязнению двигателя. Автопроизводитель согласился ремонтировать двигатели, забитые шламом, в течение восьми лет после ухода с завода.Тем, кто ищет машину с приличным четырехцилиндровым бензиновым агрегатом, стоит пропустить популярный турбомотор 1.8T, разработанный концерном Volkswagen-Audi (VAG) и широко использовавшийся в период с 1997 по 2004 год.1,8-литровый турбированный четырехцилиндровик предлагал приличную мощность за свою стоимость, но некоторые инженерные ошибки проложили ему дорогу в список худших двигателей. Агрегаты со значком 1.8T под кодовым названием EA113 или EA827 встречаются в разных автомобилях – от Skoda Octavia до более роскошных Audi A6, A4 и TT Coupe и практически всего модельного ряда Volkswagen.Этот конкретный двигатель имеет тенденцию потреблять больше масла, чем большинство аналогичных моторов. Кроме того, он известен тенденцией к чрезмерному образованию осадка – нефтешламов, устранение которых очень дорого обходится. Еще у этого турбоагрегата часто выходят из строя блоки катушек. Так что если хотите получить автомобиль, с которым легко жить, нужно смотреть на продукты VAG с другими, менее капризными двигателями.Прекаталитический нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор четырехцилиндрового ниссановского агрегата объемом 2,5 л может разрушаться с возрастом. Отслаивающиеся керамические частицы засасываются обратно, вызывая повышенный расход масла и охлаждающей жидкости и, в конечном итоге, самоуничтожение силового узла.Это распространенное явление среди 2,5-литровых четырехцилиндровых версий Altima 2002 и 2003 годов, а также Sentra с таким же мотором. Более поздние вариации Altima и Sentra SE-R, оснащенные одним и тем же двигателем и выпущенные в период с января по май 2006 года, склонны к необычно высокому расходу масла. Это чревато преждевременным отказом двигателя и потенциально может привести к возгоранию, так что владельцам любой машины с 2,5-литровым ниссановским силовым агрегатом рекомендуется чаще пополнять запасы моторного масла и тщательно контролировать уровень. Кроме того, эти двигатели могут заглатывать винты из дроссельных заслонок – еще одна потенциальная опасность.При всей своей известной простоте и производительности легкий роторный двигатель Mazda нового поколения Renesis объемом 1,3 л продемонстрировал ряд проблем с момента своего дебюта в 2004-м в Mazda RX-8. У него ненасытный аппетит к моторному маслу. Более того, в RX-8 2004-2005 годов, а также в некоторых версиях 2006 года наблюдались повреждения каталитического нейтрализатора из-за миграции масла вниз по потоку.Лишаясь обильного количества смазки, верхние уплотнения двигателя могут изнашиваться преждевременно, что приводит к снижению компрессии и необходимости дорогостоящего ремонта в относительно раннем возрасте.Считается, что аккумулятор и стартер RX-8 чаще обычного выходят из строя в холодном климате. Владельцы также разочарованы склонностью двигателя к затоплению, если он запускается и выключается в течение короткого времени – например, во время парковочного маневра.Заметное дребезжание и рев дизельных двигателей может быть одной из характерных черт этого типа моторов. Однако некоторые из них грохочут сильнее других, особенно если речь идет о семействе BMW N47. Оно обеспечивает отличную мощность при минимальном расходе горючего, но экономия денег на топливе может обернуться большими счетами за ремонт.Одна из основных причин, почему эти моторы заслуживают своего места в списке худших – не их громкий голос, а скорый и почти неизбежный выход из строя. Неприятности вызывает обычный износ цепи ГРМ.Внезапная остановка – одна из странных вещей, которая может произойти с некоторыми версиями БМВ, где изношенный газораспределительный механизм заставляет блок управления двигателем переключаться в режим торможения. Он также может провоцировать сопутствующий ущерб, нередко приводя к наиболее дорогостоящему варианту ремонта – замене двигателя. Вывод прост: или почаще проверяйте свой BMW, или при покупке остерегайтесь версий с четырехцилиндровым дизельным N47.Двухклапанные 4,6- и 5,4-литровые V8, а также впечатляющие V10 объемом 6,8 литра, питающие многие модели Lincoln, Ford и Mercury 1997-2004 г.в., вызывают беспокойство из-за неподобающей или вообще отсутствующей резьбы для свечей зажигания в головках цилиндров. Владельцы сообщали, что иногда свечи просто вылетали из их двигателей – в одном случае пробив капот.Форд признал эту проблему в TSB 07-21-2, официальная процедура ремонта для автомобилей с истекшим сроком гарантии предусматривала использование особой алюминиевой вставки и специального набора инструментов. Двигатель «Triton» объемом 5,4 л эксперты назвали худшим.Также может возникать обратная проблема (встречается во многих моделях 2004-2008 годов с силовыми установками того же размера, но с тремя клапанами на цилиндр): обладающая уникальной конструкцией свеча с двухкомпонентным корпусом разламывается, оставляя нижний сегмент глубоко застрявшим в пазу. Столкнувшись с масштабным явлением, Форд стал предлагать автолюбителям и мастерским специальные инструменты для снятия заклинивших «пробок». Ремонт может быть на удивление дорогим и утомительным.