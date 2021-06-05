Источник материала: UDF



Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

«Коленька. Сегодня исполняется 23 года Николаю Воробьеву! Коля! Ты не только мой тезка, ты – настоящий друг! Я счастлив, что судьба свела нас! Любящий тебя НМ!» – написал Николай Цискаридзе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цискаридзе признался в любви к 23-летнему «Коленьке» Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям.

По этому случаю артист балета написал в Instagram поздравительный пост, завершив его признанием в любви.47-летний артист опубликовал фотографии репетиций с Воробьевым. На снимках ученик Цискаридзе исполняет различной сложности балетные па.Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям. Не осталась в стороне и певица. Она оставила комментарий в виде значков «аплодисменты», «сердечко» и «пивной бокал».