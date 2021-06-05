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Цискаридзе признался в любви к 23-летнему «Коленьке»
Источник материала: UDF
Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram
По этому случаю артист балета написал в Instagram поздравительный пост, завершив его признанием в любви.
«Коленька. Сегодня исполняется 23 года Николаю Воробьеву! Коля! Ты не только мой тезка, ты – настоящий друг! Я счастлив, что судьба свела нас! Любящий тебя НМ!» – написал Николай Цискаридзе.
47-летний артист опубликовал фотографии репетиций с Воробьевым. На снимках ученик Цискаридзе исполняет различной сложности балетные па.
Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям. Не осталась в стороне и певица Лолита Милявская. Она оставила комментарий в виде значков «аплодисменты», «сердечко» и «пивной бокал».
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Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям.
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