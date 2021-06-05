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Цискаридзе признался в любви к 23-летнему «Коленьке»

05.06.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цискаридзе признался в любви к 23-летнему «Коленьке»
Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поздравил своего ученика – молодого танцовщика Николая Воробьева – с 23-летием.

По этому случаю артист балета написал в Instagram поздравительный пост, завершив его признанием в любви.

«Коленька. Сегодня исполняется 23 года Николаю Воробьеву! Коля! Ты не только мой тезка, ты – настоящий друг! Я счастлив, что судьба свела нас! Любящий тебя НМ!» – написал Николай Цискаридзе.


47-летний артист опубликовал фотографии репетиций с Воробьевым. На снимках ученик Цискаридзе исполняет различной сложности балетные па.

Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям. Не осталась в стороне и певица Лолита Милявская. Она оставила комментарий в виде значков «аплодисменты», «сердечко» и «пивной бокал».

 
 
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Подписчики Цискаридзе присоединились к поздравлениям.
 
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