Дети за рулем мотоциклов и автомобилей стали настоящей проблемой для Слонимского района













пишет s13.ru. Так, на конец мая из 50 несовершеннолетних, с которыми ИДН Слонимского РОВД проводится индивидуальная профилактическая работа, 11 подростков попали под профилактическое наблюдение именно за совершение указанного административного правонарушения. Привлеченные к административной ответственности подростки управляли различными видами транспорта – мопедами, мотоциклами, автомобилями,s13.ru.





В апреле 2021 года Слонимским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь в отношении двух граждан, которые 19 апреля текущего около 23:00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, с неохраняемой стоянки вблизи одного из домов по ул. Ф.Скорины в Слониме совершили угон незапертой автомашины «ВАЗ 2105». В последующем угонщики попали в аварию. Примечательно, что в совершении преступления принимали участие совершеннолетний гражданин и его несовершеннолетний приятель. При этом в отношении несовершеннолетнего ИДН Слонимского РОВД проводилась индивидуальная профилактическая работа.





У многих навсегда останется в памяти случай, который произошел в июле 2019 года. Трагически закончилась поездка на пляж пяти подростков в возрасте 13-16 лет – трех парней и двух девушек. В одной из деревень Слонимского района несовершеннолетние попали в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле под управлением 16-летнего парня из указанной компании. В результате дорожно-транспортного происшествия все пятеро несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.





Примечательным является тот факт, что за 40 минут до дорожно-транспортного происшествия еще один 16-летний на тот момент парень из указанной компании рассматривался на заседании КДН Слонимского райисполкома за совершение им административного правонарушения, связанного с нарушением антиалкогольного законодательства, а после заседания, как ни в чем не бывало, сел в автомобиль под управлением своего друга, не имеющего водительского удостоверения.





Цена поездки – жизнь молодого человека, в декабре 2019 года 16-летний водитель из-за полученных травм скончался.