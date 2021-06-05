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К чему бы это? В колонии политзаключённых просят написать прошение об освобождении

05.06.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В колонии “Витьба-3” политзаключенных просят написать прошение об освобождении на имя Александра Лукашенко. Про это рассказала “Белсату” мама одного из политзаключенных.


Белорусский кот / Еврорадио 

По её словам, в конце мая в витебскую исправительную колонию приехал прокурор из Минска и попросил заключенных написать такое прошение, передает Еврорадио.

“Больше половины заключённых отказались это сделать, но были и те, кто согласился”, — сказала женщина. 

По состоянию на 5 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 470 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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В колонии “Витьба-3” политзаключенных просят написать прошение об освобождении на имя Александра Лукашенко. Про это рассказала “Белсату” мама одного из...
 
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