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На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1600 фур

05.06.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. Больше 1200 грузовых автомобилей скопилось на белорусско-литовской границе в субботу, о чем свидетельствуют данные с сайта Госпогранкомитета республики.

На обеих пунктах пропуска с Латвией в Григоровщине и Урбанах выезда на территорию балтийской республики ожидают по 100 фур соответственно.

Традиционно самая сложная обстановка складывается на литовском направлении. На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:

  • Видзы – более 20
  • Котловка – более 290
  • Каменный Лог – более 380
  • Бенякони – более 250
  • Привалка – более 280

В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: Брузги – более 100 машин и Козловичи – более 80. В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.

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Теги: Минск
 
 
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Большегрузные машины стоят в ожидании выезда с белорусской территории, чтобы продолжить движение по маршруту в европейских странах.
 
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