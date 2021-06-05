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На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1600 фур
05.06.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июня – Sputnik. Больше 1200 грузовых автомобилей скопилось на белорусско-литовской границе в субботу, о чем свидетельствуют данные с сайта Госпогранкомитета республики.
На обеих пунктах пропуска с Латвией в Григоровщине и Урбанах выезда на территорию балтийской республики ожидают по 100 фур соответственно.
Традиционно самая сложная обстановка складывается на литовском направлении. На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:
В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: Брузги – более 100 машин и Козловичи – более 80. В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.
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Большегрузные машины стоят в ожидании выезда с белорусской территории, чтобы продолжить движение по маршруту в европейских странах.
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