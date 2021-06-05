На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1600 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. Больше 1200 грузовых автомобилей скопилось на белорусско-литовской границе в субботу, о чем свидетельствуют данные с сайта Госпогранкомитета республики.

На обеих пунктах пропуска с Латвией в Григоровщине и Урбанах выезда на территорию балтийской республики ожидают по 100 фур соответственно.

Традиционно самая сложная обстановка складывается на литовском направлении. На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:

Видзы – более 20

Котловка – более 290

Каменный Лог – более 380

Бенякони – более 250

Привалка – более 280

В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: Брузги – более 100 машин и Козловичи – более 80. В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.

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