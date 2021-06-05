Детские лагеря начали принимать белорусских школьников –видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях в лагере "Спутник" стартовала первая смена. Сюда заехали 275 мальчишек и девчонок, а заявки, говорят в администрации учреждения, были расписаны еще с нового года. Всего "Спутник" планирует принять 5 обычных и 8 палаточных смен – это больше двух тысяч деток. Говорят, что пик придется на вторую, третью и четвертую смены.

Детям, уверяют здесь, будет чем заняться. Танцы, игры, всевозможные конкурсы, прогулки – у ребят даже заберут мобильные телефоны. Но дети не против: сидеть в Instagram не особо хочется, когда вокруг такое веселье.

К новому летнему сезону "Спутник" неплохо подготовился. Обновились номера (в каждом из них четыре кровати, балкон, душ и туалет), откапиталился корпус "Малышок". Карантинные меры не ослабли. В этом году все воспитатели прошли обязательную вакцинацию, а дети привезли справки о том, что не состояли в контакте с инфицированными последние 14 дней.

Читайте также: