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Детские лагеря начали принимать белорусских школьников –видео

05.06.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях в лагере "Спутник" стартовала первая смена. Сюда заехали 275 мальчишек и девчонок, а заявки, говорят в администрации учреждения, были расписаны еще с нового года. Всего "Спутник" планирует принять 5 обычных и 8 палаточных смен – это больше двух тысяч деток. Говорят, что пик придется на вторую, третью и четвертую смены.

© Sputnik / Виктор Толочко
Путевок почти нет: как работают летние детские оздоровительные лагеря

Детям, уверяют здесь, будет чем заняться. Танцы, игры, всевозможные конкурсы, прогулки – у ребят даже заберут мобильные телефоны. Но дети не против: сидеть в Instagram не особо хочется, когда вокруг такое веселье.

К новому летнему сезону "Спутник" неплохо подготовился. Обновились номера (в каждом из них четыре кровати, балкон, душ и туалет), откапиталился корпус "Малышок". Карантинные меры не ослабли. В этом году все воспитатели прошли обязательную вакцинацию, а дети привезли справки о том, что не состояли в контакте с инфицированными последние 14 дней.

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В Беларуси этим летом будут работать более 5 тысяч детских лагерей. Оздоровить они намерены 340 тысяч ребят. Спорт, игры на свежем воздухе, дискотеки – график у ребят...
 
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