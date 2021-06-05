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Какая ситуация в обменниках

05.06.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

5 июня банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.

Какая ситуация в обменниках

Так, по данным  select.by на 14:30, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,532, а купить по 2,538 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,58);

евро 3,076 / 3,08 (3,11);

100 российских рублей 3,464 / 3,47 (3,54).

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, выросли четыре.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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5 июня банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.
 
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