Какая ситуация в обменниках

5 июня банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.





Так, по данным select.by на 14:30, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,532, а купить по 2,538 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,58);

евро 3,076 / 3,08 (3,11);

100 российских рублей 3,464 / 3,47 (3,54).

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , выросли четыре .

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