За изготовление протестных газет завели дело на директора частной типографии

Источник материала: Салiдарнасць

Директор частной типографии стал фигурантом уголовного дела за изготовление протестных газет и листовок.

Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

– В марте мы сообщали о задержании распространителя протестных газет и листовок. Недавно сотрудники ГУБОПиК установили изготовителя полиграфической продукции. По оперативной информации, с осени прошлого года 39-летний директор частной типографии по производству рекламы печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки протестного толка, используя оборудование фирмы.

Несколько курьеров распространяли готовый товар по всей стране. Сейчас милиционеры устанавливают человека, который через интернет заказывал и оплачивал данную услугу, - рассказала Ольга Чемоданова.

Изъятые весной материалы следователи УСК по Минску признали продукцией СМИ, в которых распространяются публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело, а владелец типографии признан подозреваемым.

Также фигурант и задержанный весной курьер обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.