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Почти в три раза увеличен лимит на эмиссию облигаций Банка развития
Источник материала: Onliner
Постановлением Совмина и Нацбанка от 3 июня лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на этот год увеличен до 1 млрд 665 млн рублей. Соответствующий документ
Лимит увеличен почти в три раза с изначальных 570 млн рублей. С привлеченных денег Банк развития финансирует госпрограммы и социально значимые инвестиционные проекты, предоставляет льготные экспортные кредиты белорусским предприятиям-экспортерам.
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