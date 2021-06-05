Почти в три раза увеличен лимит на эмиссию облигаций Банка развития

Источник материала: Onliner

Постановлением Совмина и Нацбанка от 3 июня лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на этот год увеличен до 1 млрд 665 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Лимит увеличен почти в три раза с изначальных 570 млн рублей. С привлеченных денег Банк развития финансирует госпрограммы и социально значимые инвестиционные проекты, предоставляет льготные экспортные кредиты белорусским предприятиям-экспортерам.