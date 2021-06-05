|
Огромная очередь выстроилась на посещение ботанического сада в Минске
Источник материала: Onliner
Выходной день. Комфортная погода. Кто не сумел сбежать из столицы на природу или заграничные курорты, потянулся к оазису зелени в сердце Минска. Огромная очередь, как передает наш читатель, прямо сейчас тянется ко входу в Центральный ботанический сад Академии наук.
Как рассказывает очевидец из середины очереди, к этой точке он добрался где-то за полчаса. Сдаваться он не намерен, будет идти до конца. То есть до начала у билетных касс. К слову, попасть в ботанический сад, не ожидая в очереди допуска к кассе, можно, оплатив стоимость билета по qr-коду, который висит сфотографировать на входе в сад.
Сейчас конец очереди болтается где-то у ворот на проспекте Независимости. Ажиотаж у парка можно объяснить тем, что в эти выходные там проходит городской пикник Vulitsa Ezha. Полный репортаж с него ожидайте позже на нашем сайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходной день. Комфортная погода. Кто не сумел сбежать из столицы на природу или заграничные курорты, потянулся к оазису зелени в сердце Минска. Огромная очередь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)