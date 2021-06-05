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Огромная очередь выстроилась на посещение ботанического сада в Минске

05.06.2021 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выходной день. Комфортная погода. Кто не сумел сбежать из столицы на природу или заграничные курорты, потянулся к оазису зелени в сердце Минска. Огромная очередь, как передает наш читатель, прямо сейчас тянется ко входу в Центральный ботанический сад Академии наук.

Как рассказывает очевидец из середины очереди, к этой точке он добрался где-то за полчаса. Сдаваться он не намерен, будет идти до конца. То есть до начала у билетных касс. К слову, попасть в ботанический сад, не ожидая в очереди допуска к кассе, можно, оплатив стоимость билета по qr-коду, который висит сфотографировать на входе в сад.

Сейчас конец очереди болтается где-то у ворот на проспекте Независимости. Ажиотаж у парка можно объяснить тем, что в эти выходные там проходит городской пикник Vulitsa Ezha. Полный репортаж с него ожидайте позже на нашем сайте.

Огромная очередь выстроилась на посещение ботанического сада в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Выходной день. Комфортная погода. Кто не сумел сбежать из столицы на природу или заграничные курорты, потянулся к оазису зелени в сердце Минска. Огромная очередь,...
 
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