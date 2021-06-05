|
Главной целью санкций по отношению к «Белавиа» является вытеснение Беларуси с рынка авиаперевозок
Источник материала: ОНТ
С сегодняшнего дня европейским воздушным судам запрещены полёты в нашем воздушном пространстве.
По сути политическое решение, когда заложником интересов европейских политиков стали обычные граждане и компании. Полёты над Беларусью прекращены, наши воздушные суда вынуждены облетать европейские страны и примкнувшую к ним Украину.
Решение о блокаде, – которое с недоумением восприняли в Беларуси, осудили и в Международной ассоциации воздушного транспорта, – организации координирующую все страны в области воздушных перевозок и разрабатывающей авиационные стандарты.
Авиационная безопасность не должна быть политизирована, а запрет на использование воздушного пространства с помощью директивы по безопасности – тоже политизация.
Действия европейских авиационных властей вызвало в Международной ассоциации разочарование. Международный регулятор призвал отменить запрет, а в вопросах безопасности руководствоваться традиционными неполитизированными нормами.
Формальным поводом ввести санкции стала вынужденная посадка в Минске рейса «Рэйнэйр».
Не дожидаясь каких-либо результатов любых расследований Беларусь обвинили в нечестной игре. При этом, что подчёркивается, при принятии решения нормами безопасности не руководствовались, но активно на них ссылаются.
По сути нашей стране была подготовлена ловушка. Речь в том числе и о двух письмах, предупредивших диспетчеров о заложенной на борту бомбе.
Очевидно, что принятое по надуманному предлогу решение – желание надавать на Беларусь. Воздушная блокада приведёт к убыткам.
Перенаправлением маршрутов сейчас занимается авиакомпания «Белавиа» – успешный перевозчик с современным флотом самолётов и хорошей репутацией в мире. Кому это может быть выгодно?
Международные специалисты ещё не начали расследование инцидента. Предметом его может стать соответствие действий белорусских авиационных властей и пилота «Ренэйр» Международным соглашениям, в частности Чикагской конвенции.
Не исключено, что затягивание времени выгодно европейским странам, так как результат расследования может подтвердить безосновательность санкций.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня европейским воздушным судам запрещены полёты в нашем воздушном пространстве. По сути политическое решение, когда заложником интересов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)