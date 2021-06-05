Главной целью санкций по отношению к «Белавиа» является вытеснение Беларуси с рынка авиаперевозок

Источник материала: ОНТ

С сегодняшнего дня европейским воздушным судам запрещены полёты в нашем воздушном пространстве.

По сути политическое решение, когда заложником интересов европейских политиков стали обычные граждане и компании. Полёты над Беларусью прекращены, наши воздушные суда вынуждены облетать европейские страны и примкнувшую к ним Украину.

Решение о блокаде, – которое с недоумением восприняли в Беларуси, осудили и в Международной ассоциации воздушного транспорта, – организации координирующую все страны в области воздушных перевозок и разрабатывающей авиационные стандарты.

Авиационная безопасность не должна быть политизирована, а запрет на использование воздушного пространства с помощью директивы по безопасности – тоже политизация.

Действия европейских авиационных властей вызвало в Международной ассоциации разочарование. Международный регулятор призвал отменить запрет, а в вопросах безопасности руководствоваться традиционными неполитизированными нормами.

Формальным поводом ввести санкции стала вынужденная посадка в Минске рейса «Рэйнэйр».

Не дожидаясь каких-либо результатов любых расследований Беларусь обвинили в нечестной игре. При этом, что подчёркивается, при принятии решения нормами безопасности не руководствовались, но активно на них ссылаются.

По сути нашей стране была подготовлена ловушка. Речь в том числе и о двух письмах, предупредивших диспетчеров о заложенной на борту бомбе.

Артём Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Почему было 2 письма? Потому что, если бы мы не среагировали хотя бы на одно, реакция была бы точно такая же. Только нас обвинили бы в том, что мы не выполняем требования авиационной безопасности. А это было бы гораздо хуже. Нас сейчас винят за то, что мы профессионально выполняли свою работу. Когда была проверка ИКАО, Беларусь получила оценку «100».

Очевидно, что принятое по надуманному предлогу решение – желание надавать на Беларусь. Воздушная блокада приведёт к убыткам.

Перенаправлением маршрутов сейчас занимается авиакомпания «Белавиа» – успешный перевозчик с современным флотом самолётов и хорошей репутацией в мире. Кому это может быть выгодно?

Артём Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Идет процесс удушения. На самом деле вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции – фактически рейдерский захват рынка и бизнеса. Авиакомпания не участвовала в этих событиях. Что диспетчер не должен был отреагировать по закону? Специалисты по авиационной безопасности не должны были отреагировать по закону? У нас сейчас несколько важных направлений работы. Взаимодействие с международными организациями, чтобы развенчать фейки».

Международные специалисты ещё не начали расследование инцидента. Предметом его может стать соответствие действий белорусских авиационных властей и пилота «Ренэйр» Международным соглашениям, в частности Чикагской конвенции.

Не исключено, что затягивание времени выгодно европейским странам, так как результат расследования может подтвердить безосновательность санкций.

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